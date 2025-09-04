Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/9 đã tổ chức một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, trước khi chính thức kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày. Tại đây, lãnh đạo Điện Kremlin đã trả lời các phóng viên về những chủ đề đáng chú ý.

Nga đánh giá cao nỗ lực hòa giải của ông Trump

"Tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột mà các bên có thể chấp nhận được. Đặc biệt là khi chúng ta thấy rõ thái độ của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Washington không chỉ đưa ra những tuyên bố, mà còn thực sự nỗ lực tìm kiếm giải pháp", ông Putin phát biểu.

Tổng thống Nga mô tả những nỗ lực của chính quyền Trump là "ánh sáng cuối đường hầm", nhưng kết quả thực tế vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ông Putin cũng khẳng định đặc phái viên Steve Witkoff đã truyền đạt "chính xác" lập trường của cả Moscow lẫn Washington về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông Witkoff đã phải chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông phương Tây sau khi hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh. Ảnh: TASS

Nga sẽ kết thúc xung đột bằng vũ lực nếu không có phương án nào khác

Tổng thống Putin khẳng định, quân đội Nga "đang tiến quân trên mọi mặt trận" ở Ukraine, trong khi Kiev không còn đủ khả năng để phát động các đợt phản công quy mô lớn.

"Lực lượng dự bị của Ukraine đang cạn kiệt và các đơn vị sẵn sàng chiến đấu hiện chỉ có 47-48% quân số. Tình hình của Kiev đang vô cùng khó khăn", ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, vấn đề lãnh thổ chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Moscow và chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ cho cộng đồng người dân đang nói tiếng Nga ở Ukraine.

"Nếu không đạt giải pháp, chúng tôi sẽ buộc phải dùng vũ lực để đạt được tất cả các mục tiêu đã đặt ra", ông Putin nhấn mạnh.

Kết quả chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Putin tuyên bố, chuyến thăm Trung Quốc lần này vô cùng "hữu ích" và sự đoàn kết của tất cả những thành viên tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) là minh chứng quan trọng cho việc các quốc gia có thể đạt được mục tiêu của mình thông qua hợp tác.

Bên cạnh đó, Nga và Trung Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận về đường ống khí đốt Power of Siberia 2. Đây là tuyến đường có thể vận chuyển 50 tỷ m3 khí đốt mỗi năm, nối từ Tây Siberia qua Mông Cổ đến miền bắc Trung Quốc.

"Với tuyến đường mới Power of Siberia 2 và các đường ống hiện có, chúng ta sẽ thúc đẩy việc cung cấp khí đốt của Nga sang Trung Quốc lên hơn 100 tỷ m3 mỗi năm", ông Putin nói.