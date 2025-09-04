Tổng thống Nga Putin và phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Pool/Sputnik

Theo đài RT, ông Witkoff bị truyền thông phương Tây chỉ trích dữ dội kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump hội đàm với người đồng cấp Putin tại Anchorage, Alaska vào ngày 15/8 để tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine. Ông Trump sau đó đã kêu gọi hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đàm phán trực tiếp.

Tổng thống Putin ngày 3/9 tuyên bố sẵn sàng đón tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Moscow. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ khả năng hội đàm giữa ông Putin và ông Zelensky tại thủ đô Nga.

Tại cuộc họp báo kết thúc chuyến công du Trung Quốc 4 ngày, ông Putin nhấn mạnh: "Các cuộc đàm phán của chúng tôi tại Anchorage cho thấy ông ấy (Witkoff) đã truyền đạt khá chính xác lập trường của Nga".

Lãnh đạo Điện Kremlin cũng lên tiếng bảo vệ ông Witkoff, đồng thời nhận định quan chức Mỹ này bị những người "không ủng hộ" lập trường của ông hoặc của Tổng thống Trump về Ukraine chỉ trích.

Chính quyền của ông Trump đã nhiều lần quả quyết Mỹ không còn áp dụng chính sách "séc trắng" như trước đây đối với Ukraine. Đầu tháng này, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố, Washington sẽ không còn tài trợ trực tiếp cho Kiev nữa.