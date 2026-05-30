Tổng thống Putin trả lời câu hỏi của các nhà báo. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Kazakhstan ngày 29/5, người đứng đầu nước Nga đã cập nhật tình hình xung đột với Ukraine và căng thẳng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu.

Tổng thống Nga Putin phát biểu: "Tình hình ở khu vực chiến sự cho thấy có lý do để tin rằng xung đột đang đi tới hồi kết". Tuy nhiên, ông Putin nói sẽ là "không khôn ngoan" nếu đưa ra một mốc thời gian cụ thể.

Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù Moscow duy trì "một số liên lạc nhất định" nhưng hiện tại không có cuộc đàm phán hòa bình nào đang diễn ra.

Hiện nay, trong khi Mỹ đang bận rộn với cuộc xung đột ở Iran, một số quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu đưa ra ý tưởng nối lại các cuộc đàm phán với Nga, quá trình vốn bị đình chỉ vào năm 2022.

Khi trả lời các nhà báo, ông Putin nhắc lại rằng Nga không có ý định tấn công các nước thành viên NATO hay EU, khẳng định các tuyên bố trái ngược là “những lời dối trá trắng trợn”. Ông cũng nhắc lại lập trường của Nga về việc buộc phải can thiệp vào Ukraine sau khi Kiev không thực hiện thỏa thuận Minsk năm 2014 - 2015.

Ông Putin lập luận rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đang sử dụng cuộc xung đột để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự “phi lý”. Lãnh đạo Điện Kremlin nói thêm: “Họ không nên lừa dối người dân của mình”.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga có khả năng san bằng bất kỳ quốc gia nào tấn công mình. Phát biểu này để đáp trả Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys khi ông Budrys nói trong trường hợp xảy ra xung đột, NATO phải chứng minh "có thể xâm nhập" vào vùng Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ biệt lập trên biển Baltic nằm giữa Ba Lan và Lithuania.

Ông Putin cảnh báo Nga sẽ coi tất cả các địa điểm phóng máy bay không người lái của Ukraine là mục tiêu hợp pháp, ngay cả khi chúng hoạt động từ các quốc gia vùng Baltic.