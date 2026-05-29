Truyền thông Ukraine đưa tin Pavlo Palisa, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine và Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên về Chính sách Trừng phạt của Tổng thống Ukraine hôm 28/5 đã có cuộc hội đàm với đại diện ngoại giao của nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ chính quyền Kiev trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Trong cuộc gặp, các quan chức châu Âu đã có cơ hội tiếp cận linh kiện, bo mạch điện tử của các tên lửa, máy bay không người lái (UAV) được Nga sử dụng trong cuộc tấn công dữ dội vào Ukraine đêm 24/5.

Ông Pavlo Palisa (đồ lính) và các quan chức châu Âu bên cạnh các linh kiện tên lửa Nga. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

“Những linh kiện điện tử đó có chứa nhiều thành phần được sản xuất ở nước ngoài, nhất là từ Thụy Sĩ, Đức, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc… Các bo mạch của tên lửa Oreshnik cũng được trưng bày trong dịp này. Chúng chứa nhiều linh kiện của Nga và Belarus được sản xuất trong khoảng thời gian các năm 2004 - 2014”, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông tin.

Ông Vlasiuk cho biết thêm, một số linh kiện được phát hiện từ các mảnh vỡ tên lửa Nga có nguồn gốc từ nhà máy Intergral nằm ở thủ đô Minsk của Belarus, trong đó bao gồm chip và bảng mạch “dùng cho tên lửa hành trình và tên lửa Oreshnik”.

Hiện giới chức Nga và Belarus chưa phản hồi về những thông tin do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố.

Trước đó, vào rạng sáng 24/5, quân Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine. Đến 0h55 sáng cùng ngày, Không quân Ukraine buộc phải phát cảnh báo về khả năng các lực lượng Moscow đã sử dụng tên lửa đạn đạo tối tân Oreshnik để bắn phá nhiều khu vực.