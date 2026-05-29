Thông cáo của Hải quân Ukraine trên mạng Telegram viết: “Thông qua máy bay không người lái (UAV), quân Nga đã tấn công vào tàu chở hàng ANT treo cờ Vanuatu. Con tàu trên, thuộc sở hữu bởi một công ty Thổ Nhĩ Kỳ, đang vận chuyển hàng từ một cảng ở vùng Odesa đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đòn tấn công của UAV nhằm vào cấu trúc khổng lồ của tàu đã khiến hỏa hoạn bùng phát. Nhờ hành động nhanh chóng từ Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ đường biển và các đơn vị Hải quân Ukraine, ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt”.

Tàu hàng ANT sau khi bị tấn công. Ảnh: Hải quân Ukraine

Những bức ảnh được Hải quân Ukraine công bố cho thấy, đài chỉ huy tàu hàng đã hứng chịu thiệt hại lớn.

Theo hãng thông tấn RBC Ukraine, cuộc tấn công đã khiến 2 thành viên trong thủy thủ đoàn tàu ANT bị thương. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin và hình ảnh được Hải quân Ukraine cung cấp.

Moscow công bố tổn thất của quân Kiev

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/5 đã công bố số liệu tổn thất nhân mạng và khí tài trong 1 tuần qua của quân đội Ukraine tại khu vực do Cụm quân Trung tâm phụ trách.

“Tại mặt trận do Cụm quân Trung tâm đảm nhận, trong 1 tuần qua, đối phương đã mất hơn 2.250 binh sĩ, 1 xe tăng, 22 xe chiến đấu bọc thép, 58 ô tô và 15 pháo. Ngoài ra, các đơn vị của chúng tôi cũng phá hủy 7 trạm tác chiến điện tử Ukraine”, thông cáo của quân Nga viết.

Cho đến nay, quân Ukraine chưa phản hồi nội dung thông cáo trên.