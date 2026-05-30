Tại cuộc họp báo được tổ chức ở thủ đô Astana của Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu khả năng chiếc UAV đâm vào một tòa chung cư ở thành phố Galati, Romania rạng sáng 29/5 là khí tài của quân Ukraine.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Nga Putin phát biểu: “Các UAV của Ukraine từng bay vào không phận của nhiều quốc gia khác nhau. Phản ứng đầu tiên luôn là ‘đòn tấn công của Nga’. Chúng ta biết rằng UAV Ukraine từng bay đến Phần Lan và vài nơi ở các quốc gia Baltic. Phản ứng đầu tiên của họ giống tình hình hiện tại, như ‘người Nga đang đến, người Nga đang tấn công’”.

“Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, hóa ra mọi chuyện không liên quan đến máy bay của Nga mà đó là những UAV xuất xứ từ Ukraine. Những chiếc UAV bị lạc hướng, bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử hoặc vì lý do nào đó về dữ liệu kỹ thuật mà chúng đã rơi. Có nhiều trường hợp UAV rơi xuống lãnh thổ các nước châu Âu. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng chúng ta đang nói đến tình huống tương tự”, ông chủ Điện Kremlin nói thêm.

Theo TASS, tuyên bố trên của ông Putin có nhắc đến một số vụ việc UAV của Ukraine xâm nhập không phận các nước vùng Baltic trong thời gian qua. Cụ thể, vào hôm 7/5, một UAV đã làm hư hại 4 bể chứa dầu ở phía đông Latvia, gần biên giới Nga.

Đến ngày 19/5, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur xác nhận lực lượng phòng không nước này bắn hạ UAV Ukraine với lý do khí tài trên đã xâm nhập không phận.