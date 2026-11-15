Sáng 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc.

Sau lễ khai mạc, trong ngày 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo sẽ tham dự phiên toàn thể, phiên họp hẹp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, phiên đối thoại của lãnh đạo cấp cao ASEAN với Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), phiên đối thoại của lãnh đạo cấp cao ASEAN với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), phiên đối thoại của lãnh đạo cấp cao ASEAN với đại diện thanh niên ASEAN.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Chính phủ

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Ngày 16/11, các lãnh đạo dự kiến tiến hành hội nghị riêng với các đối tác đối thoại, gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Ngày cuối cùng, Philippines sẽ chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29 và hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 21.

Đây là chuỗi hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines. Các hội nghị dự kiến thông qua khoảng 33 văn kiện, trong đó có các tuyên bố chuyên ngành của ASEAN về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn, thúc đẩy tăng trưởng MSME dựa trên trí tuệ nhân tạo, nâng cao tự cường và an ninh nguồn cung dầu khu vực, nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm họa khẩn cấp (sáng kiến của Việt Nam)… cũng như các tuyên bố với các đối tác +1, ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á (EAS).

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Để bảo đảm an ninh cho sự kiện, Philippines đã triển khai hơn 19.000 cảnh sát cùng hơn 3.000 nhân viên thuộc các cơ quan khác tại Trung tâm hội nghị quốc tế Philippines ở thành phố Pasay và những địa điểm trọng yếu.