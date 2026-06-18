Tổng thống Nga khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga và là một người bạn keo sơn tại khu vực, có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối Nga với các nước ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác của Nga tại khu vực.

Ông đánh giá cao những kết quả hợp tác hết sức thực chất mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là quan hệ chính trị với độ tin cậy cao ngày càng được củng cố, là cơ sở vững chắc để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Tổng thống Nga Putin vui mừng chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng, cảm ơn phía Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm nước Nga trên cương vị công tác mới và chúc mừng thành công chung của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Việt Nam nhất quán coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động nhưng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nga vẫn phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới mong muốn cùng Chính phủ Nga tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương.

Thủ tướng đề nghị Tổng thống Nga tiếp tục có tiếng nói ủng hộ hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được.

Hai lãnh đạo trao đổi về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.

Đánh giá hợp tác Việt Nam - Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Tuần lễ cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian tới, bao gồm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa - du lịch, để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD; nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là nông sản; dỡ bỏ hạn chế với một số cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi FTA giữa Việt Nam với EAEU, xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam sang Nga và EAEU.

Tổng thống Nga mong muốn mở rộng việc dạy và học tiếng Nga tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nga tiếp tục quan tâm và hỗ trợ các sinh viên Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân, sớm mở Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Nga, xem xét xây dựng Trường Nga tại Hà Nội và tổ chức Mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027.

Thủ tướng dự phiên ăn trưa làm việc tại hội nghị cấp cao ASEAN - Nga

Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng các lãnh đạo ASEAN tham dự phiên ăn trưa làm việc do Tổng thống Nga Putin chủ trì.

Với chủ đề "Hội nhập Á - Âu", các lãnh đạo đánh giá không gian Á - Âu đang nổi lên là một trong những trung tâm phát triển và kết nối chiến lược của thế giới, trải dài từ châu Âu, Trung Á, Nga, Kavkaz tới Nam Á, Đông Á và các hành lang kết nối sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Với quy mô dân số 3,4 tỷ người, chiếm 25% GDP toàn cầu, hơn 15% thương mại quốc tế, khu vực này hiện sở hữu hơn 50% trữ lượng dầu mỏ và 60% trữ lượng khí đốt tự nhiên toàn cầu, các khoáng sản chiến lược, hơn 1/4 diện tích canh tác nông nghiệp trên thế giới và tiềm năng lớn về hạ tầng logistics.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên ăn trưa làm việc tại hội nghị cấp cao ASEAN - Nga. Ảnh: Nhật Bắc

Về phía ASEAN, năm 2025, tổng GDP của Hiệp hội đạt 4.000 tỷ USD, hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và dự báo sẽ vươn lên thứ 4 thế giới vào năm 2030.

ASEAN là nơi hội tụ của mạng lưới quan hệ thương mại, kết nối nội khối sâu rộng và với nhiều đối tác quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand...

ASEAN hiện đang đẩy mạnh triển khai Lưới điện ASEAN (APG) nhằm tăng cường an ninh năng lượng của khu vực. Mới đây, ASEAN vừa hoàn tất đàm phán Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) với mục tiêu đạt 2.000 tỷ USD kinh tế số vào năm 2030 và được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế số năng động ở khu vực.

Việc kết nối giữa ASEAN với khu vực Viễn Đông Nga và Trung Á có tiềm năng trở thành các cực tăng trưởng mới của không gian Á - Âu.

Các lãnh đạo hai bên cũng đã trao đổi nhiều định hướng và biện pháp đẩy mạnh hội nhập Á - Âu.