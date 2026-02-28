Theo tờ The Independent, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2 đã đưa ra tuyên bố bất ngờ về khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 tại một sự kiện vận động ở Texas.

"Tôi đã ở đây được hơn 1 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Có lẽ chúng ta nên có thêm một nhiệm kỳ nữa. Chúng ta có nên làm như vậy hay không?", ông Trump phát biểu trước đám đông.

Khi những người ủng hộ thể hiện sự đồng tình, Tổng thống Trump khẳng định rằng ông có quyền phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa vì cuộc bầu cử năm 2020 "đã bị đánh cắp". "Thực ra chúng ta có quyền làm điều đó một lần nữa, bởi đảng Dân chủ đã gian lận một cách khủng khiếp vào năm 2020", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Truyền thông Mỹ nhận định, Tổng thống Trump không thực sự quá nghiêm túc với phát biểu tại Texas, bởi nhà lãnh đạo Mỹ trước đó đã thừa nhận khả năng tái tranh cử một lần nữa là "không khả thi".

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10 năm ngoái, ông Trump cũng loại trừ khả năng tranh cử Phó tổng thống trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2028. Vào thời điểm đó, có một số nghị sĩ đã đưa ra ý tưởng về một ứng cử viên khác sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ rồi chỉ định ông Trump làm ứng viên Phó tổng thống. Nếu trúng cử, ứng viên đó sẽ từ chức và đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng.

"Tôi được phép làm điều đó, nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Tôi không nghĩ người dân Mỹ sẽ ủng hộ ý tưởng này", ông Trump nhận xét.

Theo Hiến pháp Mỹ, không cá nhân nào được bầu vào chức vụ Tổng thống quá 2 lần. Ông Trump chỉ có thể tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ 3 nếu thuyết phục được Quốc hội Mỹ sửa đổi hiến pháp. Một động thái như vậy sẽ cần có siêu đa số hoặc 2/3 số phiếu ủng hộ ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, tiếp đó phải được 3/4 số bang của Mỹ phê chuẩn.