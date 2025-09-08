Theo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 đã đưa ra tuyên bố được ông mô tả là "cảnh báo cuối cùng" đối với Hamas, kêu gọi lực lượng này chấp nhận các điều khoản ngừng bắn và trao trả con tin.

"Tất cả mọi người đều muốn cuộc chiến này chấm dứt, muốn các con tin được trở về nhà. Đã đến lúc Hamas chấp nhận các điều khoản của Mỹ giống như Israel. Tôi đã nói Hamas về hậu quả của việc không hợp tác, đây là cảnh báo cuối cùng, sẽ không còn lần nào nữa", ông Trump cho biết.

Nguồn tin từ chính phủ Israel tiết lộ, Tel Aviv đang cân nhắc nghiêm túc về đề xuất của ông Trump, nhưng không chắc chắn rằng Hamas sẽ có thái độ tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo hãng tin Channel 12, đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza của Mỹ yêu cầu Hamas trả tự do cho toàn bộ 48 con tin còn lại ngay trong ngày đầu tiên ngừng bắn để đổi lấy hàng nghìn người Palestine đang bị giam trong các nhà tù ở Israel. Về phía Israel, Tel Aviv sẽ dừng chiến dịch ở Gaza City và lui về khu vực ngoại ô của thành phố. Trong giai đoạn tiếp theo, các bên sẽ đàm phán về việc thiết lập một thỏa thuận lâu dài.

Ở thời điểm hiện tại, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vẫn đang tiếp tục các cuộc không kích ở thành phố Gaza City, và chỉ cách trung tâm của khu vực này vài km.

Báo cáo của cơ quan Y tế Gaza cho biết, các đợt tấn công trong ngày 7/9 của IDF đã khiến 14 người Palestine thiệt mạng.