Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền nam Mỹ

Theo báo The Hill và hãng tin RT, nghị quyết đầu tiên do Gregory Meeks, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đệ trình. Nghị quyết này liên quan tới việc ngăn chặn các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ nhằm vào các tàu bị chính quyền của Tổng thống Trump nghi có liên quan tới các băng đảng ma túy hoặc khủng bố ma túy ở vùng biển Caribe.

Nghị quyết số 1 này đã không thể "qua cửa" Hạ viện vì chỉ có 210 phiếu thuận và 216 phiếu chống, không đạt đa số dù nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ đảng Dân chủ và một số ít nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa.

Nghị quyết thứ 2 nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự mới nào chống lại Venezuela trừ khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn, cũng bị Hạ viện bác bỏ với tỷ lệ sít sao 211 phiếu thuận/213 phiếu chống.

Kết quả trên sẽ cho phép chính quyền Trump tiếp tục thực hiện các vụ tập kích trên biển và theo đuổi chiến dịch gây sức ép với Venezuela, gồm cả các biện pháp liên quan tới lệnh phong tỏa vận chuyển dầu mỏ.

Từ tháng 9 tới nay, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 25 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, làm 95 người thiệt mạng. Ông Trump cũng đe dọa sẽ triển khai các hành động trên bộ tại Venezuela với cáo buộc Caracas chứa chấp khủng bố ma túy. Chính phủ Venezuela nhất quyết bác bỏ cáo buộc trên.