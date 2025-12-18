Chia sẻ với các phóng viên hôm 17/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Venezuela đã “tước đoạt quyền khai thác dầu mỏ” và các tài sản khác mà ông tuyên bố thuộc về Mỹ. Ông giải thích đó là nguyên nhân dẫn đến việc Washington quyết định áp lệnh phong tỏa tàu chở dầu bị trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela.

Tổng thống Mỹ Trump ngày 17/12. Ảnh: Nhà Trắng

Hãng tin RT dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Họ đã tước đoạt quyền khai thác dầu mỏ của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều dầu mỏ ở đó. Họ đã ‘ném’ các tập đoàn của chúng tôi ra khỏi đất nước đó và chúng tôi muốn những công ty này quay trở lại”.

Ông Trump đổ lỗi cho chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden “yếu kém” khi để cho Venezuela quốc hữu hóa các tài sản từng thuộc về những tập đoàn của Mỹ. “Họ đã tước đoạt các tài sản đó… Nhưng họ sẽ không còn có thể làm như vậy nữa. Chúng tôi muốn các tài sản đó được trả lại”, lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.

Ông Trump có phát biểu trên giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Caracas tiếp tục leo thang sau khi tổng thống Mỹ hôm 16/12 ra lệnh ngăn chặn hoàn toàn tất cả các tàu chở dầu bị áp trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela.