Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả bức thư mà Tổng thống Donald Trump để lại trước khi rời Nhà Trắng vào năm 2021 là "rất hào phóng và ấm áp", hé lộ phần nào thiện chí giữa hai người từng được coi là đối thủ chính trị.

Tờ New York Times (NYT) ngày 10/11 đưa tin, ông Biden dự kiến sẽ công bố toàn văn bức thư mà Tổng thống Trump để lại cho ông tại Nhà Trắng vào năm 2021 trong cuốn hồi ký "Hứa với tôi, nước Mỹ". Cách đây 5 năm, ông Biden đã mô tả bức thư là "hào phóng và ấm áp", nhưng chưa bao giờ hé lộ nội dung chi tiết cho đến hiện tại.

Theo nguồn tin của NYT, bức thư đề ngày 20/1/2021 gửi tới "46", hàm ý gửi cho vị tổng thống thứ 46 của nước Mỹ là ông Biden. Bức thư được viết bằng chiếc bút Sharpie màu đen đặc trưng của ông Trump. Trái với những tuyên bố công khai có phần gay gắt, ông Trump không hề chỉ trích đối thủ hay thách thức kết quả bầu cử, mà ca ngợi tình yêu tổ quốc và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông Biden.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tại lễ nhậm chức năm 2021. Ảnh: NYT

Trong cuốn hồi ký, ông Biden cũng thừa nhận sự mâu thuẫn này, mô tả ông Trump "dường như có hai con người khác nhau". "Ông Trump đã gửi tới tôi những lời chúc tốt đẹp nhất, với ngôn từ ấm áp như một người bạn cũ", ông Biden viết trong cuốn hồi ký.

"Giờ đây, ông có cơ hội lựa chọn vị trí của mình trong lịch sử và tôi biết ông sẽ sống đúng với bản thân cũng như người dân Mỹ. Đã có nhiều tổng thống đến rồi đi, đơn thuần điều hành đất nước với tư cách là người của đảng Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ. Phần lớn trong số họ không làm thay đổi lịch sử, mà chỉ bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của nó. Điều đó sẽ không xảy ra với ông, bởi tôi biết ông yêu người dân Mỹ đến mức nào", NYT trích một đoạn trong bức thư của ông Trump.

Phía Nhà Trắng sau đó cũng xác nhận nội dung của bức thư do tờ NYT tiết lộ. Theo giới quan sát, bức thư hoàn toàn trái ngược với cách ông Trump công khai đối xử với ông Biden. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, ông Trump liên tục công kích đối thủ, sau đó từ chối thừa nhận thất bại trong tổng tuyển cử. Tổng thống Trump cũng phá vỡ thông lệ khi không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden vào năm 2021.