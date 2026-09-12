Theo CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 đã có bài phát biểu tại Lầu Năm Góc để tượng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố cách đây 25 năm ở New York.

"Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khẳng định lại lời thề thiêng liêng cách đây 25 năm. Thời gian không thể làm phai mờ ngày mà đất nước chúng ta phải đối mặt trực diện với tội ác đích thực. Chúng ta là một quốc gia nơi những anh hùng không chỉ tồn tại trong lý tưởng trừu tượng, mà là những con người sẵn sàng lao vào các tòa nhà, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì những người xa lạ", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump khẳng định rằng vụ khủng bố 11/9 đã khơi dậy sức mạnh tinh thần của toàn bộ nước Mỹ, một tinh thần kiên cường chịu đựng, vượt qua nghịch cảnh và giành chiến thắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 tại Lầu Năm Góc. Ảnh: USAF

"Trong 25 năm qua, những người xuất sắc và dũng cảm nhất của chúng ta đã bảo vệ nước Mỹ an toàn. Và ngày hôm nay, chúng ta tôn vinh mọi quân nhân Mỹ từng phục vụ trong cuộc chiến chống khủng bố. Đất nước chúng ta đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ chúng ta lại mạnh mẽ như hiện tại", ông Trump nói.

Ở cuối bài phát biểu tưởng niệm, Tổng thống Trump cũng đề cập tới cuộc xung đột Trung Đông, nhấn mạnh rằng Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày 11/9, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã giải mật hơn 100 trang tài liệu tóm tắt hàng ngày dành cho Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George W. Bush về nguy cơ từ al-Qaeda trước thềm vụ khủng bố cách đây 25 năm.

Cụ thể, báo cáo gửi tới Tổng thống Bill Clinton ngày 10/9/1998 viết: "Một lực lượng liên kết với thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden có thể cho một máy bay chứa đầy chất nổ lao vào một thành phố của Mỹ. Trong khi đó, báo cáo tóm tắt gửi Tổng thống Bush ngày 6/8/2001 lại cảnh báo về các vụ cướp máy bay tiềm tàng do al-Qaeda thực hiện.

Theo giới quan sát, dù các cơ quan tình báo Mỹ đã nhận thức được về những nguy cơ tiềm tàng từ al-Qaeda, nhưng họ lại không thể dự báo hoặc truyền đạt đầy đủ tính cấp bách của những nguy cơ này.