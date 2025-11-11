Đài RT hôm 11/11 cho biết, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa mới đây đã bác bỏ mọi sự liên quan tới cuộc tấn công khủng bố Mỹ cách đây hơn 24 năm trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News.

"Mối liên hệ giữa tôi với các nhóm vũ trang đã là chuyện quá khứ. Khi ấy tôi mới 19 tuổi, còn quá trẻ để nhận thức mọi thứ. Tôi cũng không có quyền quyết định gì cả. Tôi không liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở New York. Al-Qaeda lúc đó không có mặt tại khu vực của tôi", ông Al-Sharaa cho biết.

Nhà lãnh đạo Syria nhấn mạnh, ông "không phải là người nên bị quy trách nhiệm" về thảm họa khủng bố khiến gần 3.000 người Mỹ thiệt mạng. "Chúng tôi luôn thương tiếc cho mọi thường dân vô tội đã thiệt mạng", ông Al-Sharaa nói.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: SANA

Tổng thống Syria từng là lãnh đạo của lực lượng dân quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. HTS là lực lượng đã dẫn đầu cuộc lật đổ chính quyền Bashar Assad vào tháng 12/2024. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xóa tên ông Al-Sharaa khỏi "danh sách khủng bố toàn cầu".

Vào năm 2006, ông Al-Sharaa là một quan chức của mạng lưới Al-Qaeda, phụ trách việc chống lại quân đội Mỹ ở Iraq. Ông Al-Sharaa sau đó đã bị quân đội Mỹ bắt giam tới năm 2011. Sau khi được trả tự do, ông Al-Sharaa trở lại Syria và thành lập lực lượng dân quân HTS.

Trong cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng hôm 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không nhắc lại sự liên hệ của ông Al-Sharaa với các nhóm vũ trang, thay vào đó tập trung thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế và phối hợp chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.