Tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9. Ảnh: EPA

Theo kênh NBC News, tại New York, tất cả các cựu Tổng thống Mỹ còn sống đều có mặt tại buổi lễ ở khu vực bình địa, nơi tên của các nạn nhân vụ 11/9 đang được xướng lên. Buổi lễ năm nay sẽ bao gồm một phút mặc niệm dành cho những người đã qua đời vì những căn bệnh phát sinh sau thảm họa khủng bố.

Các cựu Tổng thống Mỹ còn sống đều có mặt tại buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: BBC

Tại Lầu Năm Góc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine phát biểu: “Hôm nay không chỉ là câu chuyện về mất mát mà còn là câu chuyện về lòng dũng cảm phi thường của người Mỹ, sự cống hiến quên mình và những người đã lựa chọn tiếp nối những ký ức ấy”.

Ông Caine nhấn mạnh: “Lòng dũng cảm của những người Mỹ phi thường ở Pennsylvania, New York và ngay tại vùng đất thiêng liêng này không chấm dứt khi khói tan và ngọn lửa tắt. Những người sống sót và gia đình các nạn nhân đã tiếp nối tinh thần ấy thông qua sự cống hiến, hy sinh và tưởng niệm”.

Những hình ảnh nước Mỹ trong và sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. Video: NBC News

Lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ 11/9 diễn ra tại New York. Video: NBC News

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã tới Lầu Năm Góc để tham dự buổi lễ và đặt vòng hoa tưởng niệm 25 năm thảm họa khủng bố 11/9.

Theo báo New York Times, ông Trump quyết định tới Lầu Năm Góc thay vì New York để dự lễ tưởng niệm vì ban tổ chức Khu tưởng niệm 11/9 không cho phép thực hiện các bài phát biểu. Tuy nhiên, ông Trump đã tức giận bác bỏ thông tin này. Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội Truth Social, ông gọi những thông tin trên là “bịa đặt” và khẳng định bản thân chưa bao giờ có ý định phát biểu tại buổi lễ. Ông Trump từng tham dự lễ tưởng niệm tại New York vào năm 2024 và tại Lầu Năm Góc vào năm ngoái.

Tổng cộng 184 người đã thiệt mạng tại Lầu Năm Góc trong vụ khủng bố 11/9, trong đó có 59 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay bị không tặc đâm vào trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ cùng 55 quân nhân tại ngũ.

Đồng 50 xu đặc biệt tưởng niệm 25 năm thảm họa khủng bố 11/9. Ảnh: Sở Đúc tiền Mỹ

Năm nay, Mỹ đã phát hành đồng 50 xu đặc biệt tưởng niệm 25 năm sự kiện 11/9. Đồng tiền mang dấu “9-11-01” được bao quanh bởi dòng chữ “NEVER FORGET” (Không bao giờ quên). Mặt trước đồng tiền còn khắc hình Nữ thần Tự do cùng các dòng chữ “UNITED STATES OF AMERICA" (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ)”, “IN GOD WE TRUST” (Chúng ta tin vào Chúa trời) và “1776 ~ 2026”. Việc phát hành này nhằm tưởng nhớ những người thiệt mạng và ghi nhận sự hy sinh của những người đã tham gia cứu hộ trong các vụ tấn công ngày 11/9/2001.