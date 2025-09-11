Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/9 đã đăng tải một đoạn video được ghi hình tại Nhà Trắng nhằm thể hiện sự đau buồn trước cái chết của nhà hoạt động Charlie Kirk.

"Đây là thời khắc đen tối của nước Mỹ. Charlie đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người và tối nay tất cả những ai biết và yêu mến người đàn ông này đều chìm trong cú sốc và nỗi kinh hoàng. Chúng tôi sẽ truy tìm tất cả những kẻ đứng sau tội ác này và các vụ bạo lực chính trị khác", ông Trump nói trong đoạn video dài 4 phút.

Ông Trump sau đó đã ra lệnh cho toàn bộ cơ quan liên bang trên toàn nước Mỹ treo cờ rủ tới 18h ngày 14/9 để tưởng niệm ông Kirk.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Vụ sát hại nhà hoạt động Kirk đã gây chấn động chính trường Mỹ, khi nhiều đảng viên Dân chủ và Cộng hòa đã công khai lên án vụ việc trên mạng xã hội.

"Chúng ta vẫn chưa xác định được động cơ của kẻ bắn ông Kirk, nhưng hành động bạo lực hèn hạ này không có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta", cựu Tổng thống Barack Obama bày tỏ.

"Vụ tấn công bằng súng này là một hành vi đê tiện và đáng lên án", Thống đốc California Gavin Newsom nói.

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk chỉ trích phe cánh tả cực đoan về vụ tấn công, cáo buộc họ tạo ra không khí "khuyến khích bạo lực" chống lại những người có quan điểm chính trị khác biệt.

Ở thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng Mỹ vẫn đang khẩn trương truy tìm kẻ sát hại ông Kirk, khi FBI đã thả nghi phạm đầu tiên sau khi thẩm vấn.

Vào ngày 10/9, ông Kirk, một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump và ủng hộ đường lối chính trị bảo thủ, đã bị bắn tử vong khi đang phát biểu tại một sự kiện trong khuôn viên trường đại học Utah Valley.