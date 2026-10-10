Ông Zelensky cho rằng người đứng đầu Kiev đã không chuẩn bị đủ trước các đợt tập kích của Nga, trong khi ông Klitschko chỉ trích tình trạng tham nhũng ở thượng tầng Ukraine.

Theo RT, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/10 đã chỉ trích chính quyền thành phố Kiev vì "gần như thất bại hoàn toàn" trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của thủ đô trước các cuộc tấn công của Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga đã gây ra "thiệt hại trên diện rộng" đối với lưới điện, đồng thời chỉ trích tiến độ chậm trễ trong việc tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine. Ông Zelensky đặc biệt nêu tên Kiev vì không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Động thái này đã làm leo thang mâu thuẫn giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko, vốn đã âm ỉ trong nhiều tháng qua. Cách đây một ngày, ông Klitschko kêu gọi người dân cân nhắc tạm thời rời khỏi Kiev, cảnh báo thành phố đang ở trong "chế độ sinh tồn" khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. Ảnh: Sky News

"Kiev vẫn đang dự trữ lương thực, nước uống và nhiên liệu cho mùa đông. Việc tìm một cá nhân để đổ lỗi sẽ không khiến người dân ấm hơn. Tình trạng tham nhũng trong chính quyền trung ương mới là 'chất độc thực sự' với Ukraine", ông Klitschko nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 9/10.

Theo ông Klitschko, ngay cả những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cũng sẽ không đem lại tác dụng nếu hệ thống phòng không của Kiev không thể đẩy lùi các cuộc tấn công tiếp theo.

Trên thực tế, Thị trưởng Kiev từng đưa ra cảnh báo tương tự vào tháng 1 năm nay, khi một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng khiến hàng nghìn tòa nhà dân cư không có hệ thống sưởi trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp. Lời kêu gọi này đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi công khai với Tổng thống Zelensky, người cáo buộc chính quyền thành phố không chuẩn bị đầy đủ.

Tranh cãi trên nổ ra trong bối cảnh các cuộc tấn công tầm xa giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng. Trong tuần trước, ông Zelensky đã cam kết tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến Moscow tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ của Ukraine, trong đó có những mục tiêu tại Kiev.