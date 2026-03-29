Trong bài đăng trên kênh Telegram hôm 28/3, ông Maduro và vợ - Cilia Flores đã gửi đến người dân Venezuela và "những người có thiện chí" trên toàn thế giới thông điệp “bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sức mạnh, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores (áo vàng) hôm 5/1. Ảnh: WABC/CNN

Trang tin Firstpost (Ấn Độ) trích dẫn bài đăng của ông Maduro cho biết: “Chúng tôi vẫn khỏe mạnh, kiên định, thanh thản và không ngừng cầu nguyện. Chúng tôi đã nhận được nhiều tin nhắn, email, những bức thư cùng lời cầu nguyện của các bạn. Mỗi câu từ của sự yêu thương, cử chỉ quan tâm, mọi sự bày tỏ ủng hộ đều lấp đầy tâm hồn cũng như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi”.

Firstpost sau đó dẫn một nguồn tin thân cận với chính quyền Venezuela kể khi ở trong nhà tù của Mỹ, ông Maduro thường dành thời gian đọc Kinh thánh và được các bạn tù gọi là “tổng thống”. Ông Maduro cũng bị hạn chế thời gian gọi điện cho gia đình và luật sư khi mỗi cuộc đàm thoại thường chỉ kéo dài khoảng 15 phút.

Theo Nicolas Maduro Guerra, con trai của Tổng thống Venezuela Maduro, cha của ông “bình tĩnh, tình hình sức khỏe tốt và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ trong thời gian bị giam giữ, kể cả tập thể dục”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tháng 1 đã tiến hành một chiến dịch quân sự chớp nhoáng ở Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro đưa về Mỹ để xét xử. Theo cáo buộc của Washington, ông Maduro bị tình nghi liên quan đến nhiều hoạt động của các băng đảng buôn bán và vận chuyển ma túy vào Mỹ.