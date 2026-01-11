Tờ Global Times ngày 11/1 đưa tin, nghị sĩ Nicolas Maduro Guerra, con trai ông Nicolas Maduro, mới đây đã tiết lộ về tình trạng của vợ chồng Tổng thống Venezuela tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Mỹ.

"Các luật sư đã nói với tôi rằng ông ấy rất kiên cường. Ông ấy nói mọi người không nên buồn bã và họ vẫn ổn, họ là những chiến binh. Cha tôi là người mà đối phương không thể đánh bại bằng bất kỳ cách nào", ông Guerra cho biết.

Theo truyền thông địa phương, thông tin về tình trạng hiện tại của vợ chồng ông Maduro được đưa ra trong một đoạn video do lãnh đạo đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) công bố vào ngày 10/1. Đây được coi là thông điệp đầu tiên của nhà lãnh đạo Venezuela kể từ khi bị giam tại New York.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải đến tòa án ở Mỹ. Ảnh: NYT

Ngoài cập nhật tình hình của vợ chồng ông Maduro, ông Guerra cũng kêu gọi người dân đặt niềm tin vào Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello.

Trong phiên tòa đầu tiên tại Mỹ, ông Maduro và bà Flores đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến ma túy. Phiên tòa tiếp theo xét xử nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17/3.

Theo truyền thông Mỹ, Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn bị đánh giá là có "điều kiện kinh khủng”. Đây là cơ sở xây từ thập niên 1990 với mục đích giải quyết tình trạng quá tải của nhà tù ở New York, MDC từng là nơi giam giữ nhiều người nổi tiếng và tội phạm. Tiêu biểu trong số đó có Ismael Zambada García, trùm ma túy một thời ở Mexico.

"Hệ thống điều hòa không khí rất kém, hệ thống sưởi cũng rất yếu. Mỗi tù nhân chỉ được một chiếc chăn len. Họ nằm trên một tấm đệm mỏng đặt trên một tấm kim loại", chuyên gia tư vấn Sam Mangel mô tả về MDC với CNN.