Trả lời phỏng vấn kênh CBS hôm 8/1, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ đã hé lộ chi tiết về phi đội trực thăng được quân đội nước này sử dụng trong chiến dịch quân sự chớp nhoáng ở Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Quan chức này chia sẻ: “Trong chiến dịch táo bạo trên, phi đội trực thăng chở theo đặc nhiệm Delta đã bí mật tiến vào thủ đô Caracas, Venezuela mà gần như không bị phát hiện. Nhưng khi đội trực thăng áp sát công sự kiên cố nơi ông Maduro đang ở, thì sự yên tĩnh đã bị khuấy động. Các vị trí phòng thủ của quân Venezuela đã khai hỏa, buộc trực thăng vũ trang Mỹ phải đáp trả bằng áp chế hỏa lực”.

Mẫu MH-47G Chinook. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ/Army Recognition

Quan chức này sau đó nói rằng một chiếc trực thăng MH-47 Chinook đóng vai trò dẫn đầu đội hình tác chiến đã hứng đòn tấn công bởi hỏa lực đối phương và hư hại. Tuy nhiên, trực thăng trên vẫn có thể bay. “Viên phi công điều khiển chiếc MH-47 Chinook đã hứng chịu nhiều vết thương ở chân trong lúc chiến đấu”, người này nói thêm.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, MH-47 Chinook là mẫu trực thăng được thiết kế cho các nhiệm vụ đặc biệt, được phân làm 2 phiên bản là MH-47D và MH-47G. MH-47D được trang bị hệ thống đu dây tiên tiến để đổ quân cùng một số cải tiến khác.

MH-47G Chinook đang tiếp nhiên liệu trên không. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ/Army Recognition

Trong khi đó, MH-47G được lắp các trang bị điện tử hiện đại, chẳng hạn như Hệ thống Kiến trúc điện tử tiêu chuẩn (CAAS). Loại trực thăng này thường được dùng trong các hoạt động tác chiến trong đêm hoặc trinh sát đặc biệt.