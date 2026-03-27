Theo tờ The Hill, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores đã tham dự phiên tòa ở tòa án New York trong ngày 26/3. Tại phiên điều trần kéo dài gần 1 giờ, ông Maduro đã không phát biểu trước tòa, chỉ thỉnh thoảng trao đổi với luật sư thông qua người phiên dịch.

Trọng tâm của phiên điều trần ngày 26/3 là về vấn đề chi phí pháp lý của nhà lãnh đạo Venezuela, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến chính phủ Venezuela không thể thanh toán số tiền này, trong khi vợ chồng ông Maduro không có đủ năng lực tài chính cá nhân để chi trả.

"Chính phủ Venezuela không phải là người nộp thuế ở Mỹ, có khả năng và sẵn sàng chi trả khoản tiền bào chữa cho thân chủ. Ông Maduro có quyền lựa chọn luật sư cho mình và quyền sử dụng các nguồn tiền hợp pháp cho mục đích đó", luật sư Barry Pollack, đại diện pháp lý của ông Maduro nói.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: NYT

Theo luật sư Pollack, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ngăn chặn Caracas chi trả chi phí bào chữa cho nhà lãnh đạo Venezuela, đồng thời vi phạm quyền được có luật sư của ông Maduro theo hiến pháp. Vì lẽ đó, phía ông Maduro yêu cầu bác bỏ toàn bộ vụ án của Mỹ.

Ngược lại, phía công tố viên lập luận rằng việc duy trì các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn ông Maduro tiếp cận nguồn tiền từ chính phủ Venezuela là "phù hợp với lợi ích an ninh và chính sách đối ngoại của Mỹ".

Ở cuối phiên điều trần, thẩm phán Alvin Hellerstein đã yêu cầu hai bên đề xuất giải pháp cho vấn đề lựa chọn luật sư của ông Maduro, nhấn mạnh sẽ không bác bỏ vụ án. Ngoài ra, ông Hellerstein cũng chưa ấn định ngay ngày xét xử tiếp theo.

Trước phiên tòa ngày 26/3, Tổng thống Trump nói rằng ông Maduro có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy, nhưng sẽ được xét xử một cách công bằng. Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 5/1, ông Maduro đã tuyên bố vô tội với toàn bộ cáo trạng chống lại mình, khẳng định ông vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.