Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn hôm 20/2, Tổng thống Brazil Lula da Silva nhấn mạnh: “Tôi tin nếu Tổng thống Maduro bị xét xử, ông ấy cần được xét xử tại đất nước của mình, chứ không phải ở nước ngoài. Điều quan trọng lúc này là phải thiết lập lại nền dân chủ ở Venezuela. Điều đó phải do người dân Venezuela giải quyết, chứ không phải sự can dự của nước ngoài… Chúng ta không thể chấp nhận việc lực lượng của một quốc gia có thể đột kích nước khác và bắt đi tổng thống ở đó”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (áo vàng) bị các lực lượng Mỹ áp giải hôm 5/1. Ảnh: WABC/CNN

Theo Al Jazeera, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng trước đã tổ chức một chiến dịch quân sự chớp nhoáng ở Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro và cùng Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Theo cáo buộc của ông Trump, ông Maduro bị tình nghi liên quan đến nhiều hoạt động của các băng đảng buôn bán và vận chuyển ma túy vào Mỹ.

Tuy nhiên, trong phiên điều trần đầu tiên được tổ chức vào trưa 5/1 tại New York (Mỹ), khi trả lời các thẩm phán, ông Maduro tuyên bố bản thân “vẫn là Tổng thống Venezuela và việc ông xuất hiện ở Mỹ là do bị bắt cóc”, đồng thời khẳng định vợ chồng ông vô tội.