Tạp chí Time dẫn lời Ngoại trưởng Rubio ngày 7/1 cho biết: "Kế hoạch gồm 3 giai đoạn ổn định, phục hồi và chuyển tiếp. Chúng tôi bắt đầu bằng mục tiêu 'ổn định' vì không muốn Venezuela rơi vào tình trạng hỗn loạn. Việc kiểm soát 50 triệu thùng dầu của Venezuela đã mang lại cho chúng tôi đòn bẩy rất lớn đối với chính quyền lâm thời ở Caracas".

Ông Rubio giải thích, Mỹ sẽ bán từ 30-50 triệu thùng dầu của Venezuela với giá thị trường, sau đó phân bổ số tiền thu được theo cách mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

"Nguồn thu từ dầu mỏ sẽ giúp ổn định tình hình. Sau đó là giai đoạn 'phục hồi', nơi chúng tôi đảm bảo các công ty Mỹ, các công ty phương Tây và các công ty quốc tế khác có thể gia nhập thị trường Venezuela một cách công bằng. Giai đoạn cuối cùng là 'chuyển tiếp', quá trình này sẽ do chính người dân Venezuela quyết định", ông Rubio nói.

Trước câu hỏi kế hoạch này sẽ khiến chính phủ Mỹ tiêu tốn bao nhiêu, ông Rubio khẳng định "sẽ không dùng bất kỳ đồng tiền thuế nào của người dân Mỹ".

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ ngành dầu mỏ Venezuela đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ khu vực tư nhân.

"Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đang gặp gỡ các lãnh đạo ngành dầu khí và sẽ tổ chức thêm các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng vào cuối tuần này. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng sẽ tổ chức một cuộc gặp vào thứ Sáu (9/1) để thảo luận về cơ hội to lớn đang mở ra trước mắt các công ty dầu khí", bà Leavitt nói.