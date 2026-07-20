Theo trang tin quân sự Topcor, tờ Financial Times (FT) mới đây đã trích dẫn các nguồn tin thân cận với Văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ việc ông Zelensky đang xem xét miễn nhiệm Tổng tư lệnh Syrskyi.

"Tổng thống Zelensky đã gặp gỡ các chỉ huy quân sự cấp cao để đánh giá triển vọng trên thực địa, đồng thời tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho chức tổng tư lệnh. Ông Zelensky sẵn sàng thay thế tướng Syrskyi nếu tìm được người kế nhiệm đủ năng lực để bảo đảm quá trình chuyển giao chỉ huy diễn ra suôn sẻ, đồng thời vẫn duy trì được khả năng phòng thủ vững chắc dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.200km", nguồn tin của FT cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: ZUMA

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã có các cuộc trao đổi kéo dài với cả ông Fedorov và ông Syrskyi trong ngày 18/7, nhấn mạnh các quyết định liên quan đến quân đội "sẽ được chuẩn bị”, nhưng không công bố thêm chi tiết về vấn đề này.

Sau khi bị miễn nhiệm, ông Fedorov đã cáo buộc ông Syrskyi cản trở nhiều sáng kiến cải cách và làm chậm quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Ukraine. Ngược lại, ông Syrskyi cảm ơn ông Fedorov vì những đóng góp trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và kêu gọi toàn bộ lực lượng duy trì sự đoàn kết.

Theo các nguồn tin của truyền thông địa phương, hiện có những ý kiến đánh giá trái ngược về năng lực của Tổng tư lệnh Syrskyi. Một số người khẳng định ông Syrskyi "là chỉ huy xuất sắc, hiểu cách quản lý hiệu quả một cỗ máy quân sự". Ngoài ra, ông Syrskyi rất phù hợp với nội các của Tổng thống Zelensky vì ông không có tham vọng chính trị.

Tuy vậy, các ý kiến phản đối cho rằng ông đang Syrskyi đang áp đặt "những tập tục lỗi thời" trong quân ngũ, đồng thời thờ ơ với thương vong của binh sĩ. Ngoài ra, ông Syrskyi cũng không được lòng binh sĩ như người tiền nhiệm Valerii Zaluzhny vì có gốc gác Nga.