Theo TASS, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin ngày 18/7 đã thông báo về việc quân đội Nga đang giành được lợi thế tại mặt trận Slavyansk.

"Chúng ta đang đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực sông Seversky Donets và kênh đào Seversky Donets–Donbass. Tuy vậy, việc kiểm soát hoàn toàn khu định cư Slavyansk sẽ không dễ dàng", ông Pushilin cho biết.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.540 binh sĩ và hàng loạt khí tài dọc theo tiền tuyến trong vòng 24 giờ qua.

Pháo binh Nga tại tiền tuyến. Ảnh: TASS

"Ngoài thương vong về người, các đơn vị tác chiến của chúng ta đã khiến đối thủ tổn thất 12 xe bọc thép, 62 phương tiện cơ giới, 8 hệ thống pháo, 1 radar và 3 hệ thống tác chiến điện tử", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Ukraine tập kích hàng loạt cơ sở hậu cần của Nga

Theo Pravda, giới chức Nga ngày 18/7 đã thông báo về việc Ukraine triển khai UAV để tấn công các kho hậu cần và kho dầu của nước này trong ngày qua.

"Có 7 công nhân đã thiệt mạng sau khi UAV của Kiev đánh trúng một kho hàng của tập đoàn Wildberries ở Kotovsk. Các đơn vị phòng không đã đánh chặn 28 UAV của đối thủ, nếu không thì thương vong có thể đã cao hơn", Thống đốc vùng Tambov Evgeniy Pervyshov cho biết.

Trong đêm 17/7, một kho hàng khác của Wildberries ở thành phố Elektrostal cũng bị tấn công, khiến 24 người bị thương. Tại vùng Moscow, các mảnh vỡ từ UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở thành phố Noginsk.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận việc quân đội nước này tấn công 2 cơ sở hậu cần được Nga sử dụng để cung cấp linh kiện phục vụ sản xuất UAV, đồng thời một cơ sở dầu mỏ cũng bị đánh trúng.