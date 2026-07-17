Trong bài phát biểu tối 16/7, Tổng thống Zelensky cho hay: “Yevhen Khmara sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời của Ukraine. Ông ấy từng đứng đầu Trung tâm Tác chiến đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), đơn vị đã đạt được những kết quả hiệu quả nhất trong việc tiêu diệt quân Nga trên chiến tuyến. Alpha luôn đứng đầu trong các kết quả hàng tháng”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pravda

“Ông Khmara chịu trách nhiệm về các hoạt động tầm xa của SSU. Chúng tôi đã nhất trí rằng ông Khmara cũng sẽ giám sát các hoạt động tầm xa của Lực lượng An ninh, đây là một ưu tiên. Ông ấy biết chính xác những gì Ukraine cần và cũng có khả năng duy trì kiểm soát tình hình nội bộ trên khắp các bộ phận của lực lượng quốc phòng. Ông ấy có đủ kinh nghiệm an ninh để ngăn chặn các sự cố đáng xấu hổ”, ông Zelensky nói thêm.

Báo Ukrainska Pravda dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ ông đã thảo luận về các thủ tục pháp lý với tân Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi để đảm bảo việc bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Việc Tổng thống Zelensky quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov hồi đầu tuần này đã dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối trên toàn quốc. Hàng trăm người đã xuống đường ở thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine để yêu cầu phục chức cho ông Fedorov, 35 tuổi, người mới được bổ nhiệm hồi tháng 1 và trở thành Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho rằng việc người dân Ukraine, ngay cả trong xung đột, có thể tham gia các cuộc biểu tình hòa bình và bày tỏ quan điểm của mình là điều đúng đắn. Ông Zelensky khẳng định bản thân "chưa khép lại vấn đề" mà người dân nêu ra.

Trước đó, hôm 16/7, khi bình luận về những thay đổi tại Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Zelensky thừa nhận Bộ trưởng Fedorov và Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã không thể tìm được tiếng nói chung trong khi các vấn đề trên chiến trường, trong các lữ đoàn và về việc huy động quân vẫn chưa được giải quyết.