Mới đây, hãng lốp Sailun đã giới thiệu nhiều sản phẩm lốp xe mới dưới dạng phụ tùng thay thế và lốp nguyên bản theo xe (OEM) dành cho thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, sự kiện này đã vô tình hé lộ các kế hoạch ra mắt xe mới của VinFast trong thời gian tới dù hãng lốp không nhắc tới tên xe và logo hình chữ V trên xe cũng đều đã được làm mờ.

Hãng lốp Sailun hé lộ một số dòng lốp xe cho VinFast, bao gồm cả xe hybrid. Ảnh: Ngô Minh

Cụ thể, hình ảnh một chiếc xe có đầu xe khá giống VinFast VF 8, nhưng lại được gắn nhãn “Hybrid”, đã khiến giới quan sát tin rằng VinFast sắp trình làng dòng xe sử dụng công nghệ lai điện – xăng.

Danh sách các mẫu xe mới được nhắc đến trong buổi giới thiệu của Sailun gồm: EC Van, Minio Green, Limo 7 Family, VF 7 New Platform, VF 8 New Platform và VF 9 New Platform.

VinFast hiện chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào nhưng đây được xem là tín hiệu cho thấy hãng đang chuẩn bị cho một giai đoạn mở rộng sản phẩm mạnh mẽ.

Trước đó, vào tháng 7/2022, VinFast từng tuyên bố ngừng kinh doanh xe dùng động cơ đốt trong để tập trung hoàn toàn vào xe điện. Đến nay, chiến lược này đã mang lại kết quả ấn tượng: trong ba quý đầu năm 2025, VinFast bán ra 103.884 xe điện, trở thành hãng xe dẫn đầu thị trường Việt Nam, vượt qua cả Toyota và KIA về doanh số xe du lịch.

Chính vì vậy, việc VinFast quay trở lại với xe hybrid dù ở dạng nào cũng khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, xét về mặt chiến lược, bước đi này lại khá hợp lý.

Dòng xe PHEV hiện đang còn nhiều dư địa tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMC

Theo báo cáo thị trường, phân khúc xe hybrid tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 64% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, xe hybrid sẽ chiếm 10–12% tổng doanh số ô tô du lịch trong vài năm tới, nhờ chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ năm 2026.

Một câu hỏi đặt ra là nếu VinFast lựa chọn công nghệ hybrid cho sản phẩm mới sẽ lựa chọn giữa HEV (hybrid tự sạc), PHEV (hybrid sạc điện), MHEV (hybrid nhẹ) hay EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động)? Nhiều chuyên gia nhận định khả năng cao hãng sẽ ưu tiên cho dòng xe PHEV, tức dòng hybrid sạc điện, vì phù hợp với hạ tầng trạm sạc hiện có và đáp ứng nhu cầu người dùng Việt tốt hơn so với các công nghệ khác. Dòng xe EREV cũng có khả năng cao.

Dòng xe PHEV cũng đang có dư địa phát triển lớn, khi các thương hiệu Trung Quốc mới chỉ có vài mẫu xe trong phân khúc này, còn các hãng Nhật vẫn tập trung vào HEV và MHEV.

Nếu VinFast thật sự tham gia thị trường hybrid bằng hướng đi này, hãng sẽ tạo ra một “mảnh ghép” chiến lược, bổ sung giữa xe điện thuần và xe xăng truyền thống, đồng thời giúp mở rộng tệp khách hàng tiềm năng trong giai đoạn chuyển tiếp sang kỷ nguyên xe điện hóa.

