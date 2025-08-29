Làng chài Trung Lương nằm ở một vùng ven biển thuộc xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (trước là thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), cách trung tâm thành phố Quy Nhơn cũ khoảng 30km.
Bãi biển ở đây rất thoải, bờ cát trắng, nước trong xanh, phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ. Từ bãi biển có thể nhìn thấy cánh đồng điện gió.
Tới làng chài Trung Lương, du khách có thể ghé chợ hải sản cách đó khoảng 1km, thường mở lúc sáng sớm và từ 15h-18h.
Trong chợ bày bán nhiều loại hải sản tươi ngon với giá phải chăng như hàu 40.000 đồng/kg, càng cúm 50.000 đồng/kg, cua xanh 500.000 đồng/kg, ốc nhảy 50.000 đồng/kg.
Buổi sáng ở làng chài, du khách có thể thưởng thức các món địa phương như bánh xèo tôm mực, bánh căn, ram cuốn. Du khách cũng có thể ghé chợ chiều để trải nghiệm sữa chua túi, chè đậu đen, thạch rong biển...
Đảo Bích Đầm (tổ dân phố Bích Đầm) thuộc cụm đảo Hòn Tre, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang cũ) cũng là điểm du lịch hấp dẫn ở miền Trung dịp lễ 2/9 năm nay.
Cảnh quan ở đây vô cùng hoang sơ, bình yên: Không có nhà cao tầng, không có nhà nghỉ, khách sạn sang trọng, không tiếng còi xe ồn ã, nhịp sống chậm rãi. Nơi đây thậm chí chưa có điện lưới, nhà dân không có điều hòa.
Đảo Bích Đầm có nhiều di tích lịch sử như đình Bích Đầm, miếu An Thanh, chùa Bích Sơn, dinh Ông Lớn và hải đăng Hòn Lớn.
Ngoài tham quan, ngắm cảnh, du khách có thể kết hợp thưởng thức hải sản do bà con khai thác, nuôi trồng như tôm, cá mực, nhum... Đồ ăn trên đảo có giá cả phải chăng. Một bát bánh canh loại đặc biệt ở Bích Đầm có giá 20.000 đồng.
Cách trung tâm TP Nha Trang cũ khoảng 60km có một làng chài nhỏ, đơn sơ, được mệnh danh là nơi chữa lành với nhiều cái "không": Không siêu thị, không khu vui chơi hiện đại, không cây ATM và nhiều hàng quán không nhận chuyển khoản.
Đó là làng chài Ninh Vân, thuộc phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Thời gian di chuyển từ Nha Trang tới làng chài Ninh Vân khoảng 1,5-2 tiếng, tùy tốc độ phương tiện. Du khách tới đây như lạc vào một "thế giới hoàn toàn khác" - vô cùng yên bình, giản dị, khác biệt với Nha Trang hiện đại, sôi động.
Giá đồ ăn tại làng chài này rất rẻ, du khách có thể ăn thoải mái với 100.000 đồng: Chè sâm bổ lượng 7.000 đồng/cốc; bánh bèo 5.000 đồng/đĩa; trà sữa 10.000 đồng/ly; bún cá, bánh canh 25.000 đồng/bát "đầy ú ụ"...