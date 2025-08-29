Làng chài Trung Lương (Gia Lai)

Làng chài Trung Lương nằm ở một vùng ven biển thuộc xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (trước là thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), cách trung tâm thành phố Quy Nhơn cũ khoảng 30km.

Bãi biển ở đây rất thoải, bờ cát trắng, nước trong xanh, phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ. Từ bãi biển có thể nhìn thấy cánh đồng điện gió.

Làng chài Trung Lương phù hợp với du khách muốn trải nghiệm nhịp sống chậm trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật

Tới làng chài Trung Lương, du khách có thể ghé chợ hải sản cách đó khoảng 1km, thường mở lúc sáng sớm và từ 15h-18h.

Trong chợ bày bán nhiều loại hải sản tươi ngon với giá phải chăng như hàu 40.000 đồng/kg, càng cúm 50.000 đồng/kg, cua xanh 500.000 đồng/kg, ốc nhảy 50.000 đồng/kg.

Buổi sáng ở làng chài, du khách có thể thưởng thức các món địa phương như bánh xèo tôm mực, bánh căn, ram cuốn. Du khách cũng có thể ghé chợ chiều để trải nghiệm sữa chua túi, chè đậu đen, thạch rong biển...