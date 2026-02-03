Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết như vậy đồng thời công bố đoạn video quay bằng máy bay không người lái (UAV) về cuộc tấn công. Hãng tin RT dẫn thông cáo báo chí ngày 2/2 của Bộ Quốc phòng Nga viết, vụ tấn công làm 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Giá của mỗi hệ thống HIMARS từ 5 tới 7 triệu USD, phụ thuộc vào từng phiên bản.

Moscow cho hay, kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng hệ thống HIMARS cùng các loại vũ khí khác bắn tên lửa vào lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công thường nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu dân cư của Nga, gây thương vong cho dân thường.

Trong vụ việc riêng rẽ khác, quân Nga đã sử dụng tên lửa Iskander-M để phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine tại vùng Dnepropetrovsk.

Trong bản cập nhật hàng ngày hôm qua (2/2), Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng thuộc nhóm Sever (Bắc) cũng phá hủy hai khẩu pháo và năm kho vật tư, làm 250 binh sĩ Ukraine tử vong dọc theo tiền tuyến ở các vùng Sumy và Kharkov.

Ngoài ra, quân đội Nga đã phá hủy một hệ thống phóng rocket đa nòng Grad thời Liên Xô, một khẩu pháo và một kho vật tư ở vùng Zaporizhzhia cũng như ở vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.