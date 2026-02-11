Lời tòa soạn Trong lịch sử quân sự thế giới, đã có rất nhiều lần các loài động vật như chó, mèo, rắn,... được con người sử dụng trong chiến trận và mang lại những kết quả vô cùng bất ngờ.

Theo tạp chí Time, Franz Helm, bậc thầy chất nổ người Đức hồi thế kỷ 16 đã khởi xướng ý tưởng về một loại vũ khí gọi là "mèo tên lửa" trong một cuốn sách mang tên "Buch von den probierten Künsten" (Nghệ thuật thực hành).

Trong chương có tựa đề "Để phóng hỏa một lâu đài hoặc thị trấn mà không thể chiếm được bằng cách khác", Helm đã giải thích chi tiết cách sử dụng một con mèo tấn công vị trí của đối thủ. Cụ thể, ông đề xuất bắt một con mèo từ lâu đài hoặc thị trấn cần phải tấn công, sau đó buộc lên lưng con vật này một túi vật liệu gây nổ. Khi cần tấn công, hãy đốt cháy kíp nổ, rồi để con mèo chạy về nơi ở cũ của nó.

Minh họa "mèo tên lửa". Ảnh: Wikipedia

"Kíp nổ chậm sẽ giúp con mèo có đủ thời gian để trở về khu vực nó ở. Khi hoảng loạn, loài mèo sẽ ẩn nấp ở các khu vực có nhiều rơm rạ hay vật liệu dễ cháy, từ đó ta có thể tạo ra một vụ hỏa hoạn lớn ở bên trong một tòa thành tưởng như kiên cố", cuốn sách của Helm mô tả.

Theo các chuyên gia quân sự, ý tưởng của Helm có thể bắt nguồn từ Kinh thánh, trong đó phán quan Samson được nhắc tới như người đã gắn bó đuốc đang cháy vào đuôi của 300 con cáo, rồi thả chúng ra để đốt cháy các cánh đồng của người Philistines.

Quân Ba Tư sử dụng mèo khi đối đầu với quân Ai Cập. Ảnh: Wikipedia

Ngoài ra, loài mèo cũng từng được sử dụng làm vũ khí quan trọng trong một trận đánh giữa quân Ai Cập và Ba Tư.

Vào khoảng năm 522 trước Công nguyên, Quốc vương Cambyses II của Ba Tư từng muốn kết hôn với công chúa của Pharaoh Amasis II của Ai Cập. Do Pharaoh Ai Cập không muốn gả con gái tới nơi xa xôi nên ông đã quyết định chọn một cô gái tên là Nitetis làm người thay thế công chúa.

Khi phát hiện ra mình bị lừa, Vua Cambyses II đã vô cùng tức giận và khởi binh tiến đánh Ai Cập. Lợi thế trên chiến trường khi đó nghiêng hẳn về phía quân Ba Tư, do Pharaoh Amasis II vừa băng hà trong khi người kế nhiệm Pharaoh Psamtik III còn non kinh nghiệm.

Trong trận chiến ở thành phố Pelusium, quân Ba Tư đã sử dụng một chiến thuật vô cùng độc đáo là buộc những con mèo lên trước khiên hoặc trên áo giáp của những người lính. Vì niềm tin tôn giáo, các cung thủ và chiến binh Ai Cập không dám gây tổn hại cho những chú mèo. Sự xuất hiện của loài mèo đã giúp Ba Tư giành chiến thắng áp đảo và chỉ tổn thất 7.000 quân, trong khi Ai Cập mất tới 50.000 lính.