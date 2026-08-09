HIMARS và MLRS M270 (Mỹ) Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và Hệ thống pháo phản lực đa nòng (MLRS) M270 là hai trụ cột của pháo binh Mỹ và các đồng minh. M270 ra đời trước, được phát triển trên khung gầm xe bọc thép bánh xích, có khả năng mang hai cụm phóng, mỗi cụm chứa 6 rocket GMLRS hoặc 1 tên lửa ATACMS. HIMARS là phiên bản nhẹ hơn, sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp, mang một cụm phóng tương tự. Rocket GMLRS có tầm bắn lên tới 80 - 92km và độ chính xác cao. HIMARS có thể tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao như kho đạn, trung tâm chỉ huy, cầu đường một cách hiệu quả. Ngoài ra, HIMARS và M270 còn có thể phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS với tầm bắn lên đến 300km, mang đầu đạn lớn, có khả năng tấn công sâu vào hậu phương của đối phương. Đến năm 2026, cả HIMARS và M270 dự kiến sẽ tiếp tục được nâng cấp với các loại đạn mới như PrSM, có tầm bắn vượt quá 500km, mang lại khả năng tấn công chiến lược mạnh mẽ hơn. Một hệ thống HIMARS (M142) phóng tên lửa GMLRS tại Bãi thử tên lửa White Sands tháng 1/2025. Ảnh: wikipedia

BM-30 Smerch và Tornado-S (Nga) BM-30 Smerch (Lốc xoáy) là một trong những hệ thống pháo phản lực mạnh nhất của Nga, được đưa vào biên chế từ những năm 1980. Với 12 ống phóng cỡ nòng 300mm, Smerch có khả năng phóng các rocket không dẫn đường hoặc dẫn đường đơn giản với tầm bắn từ 20 - 90km. Sức công phá của Smerch nằm ở khả năng rải một lượng lớn đầu đạn con (chống bộ binh, chống tăng, rải mìn) trên một khu vực rộng lớn, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Phiên bản nâng cấp hiện đại là Tornado-S, được giới thiệu vào những năm gần đây. Tornado-S vẫn giữ nguyên cỡ nòng 300mm nhưng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và dẫn đường tiên tiến hơn. Tầm bắn của Tornado-S cũng được mở rộng, có thể đạt tới 120km hoặc hơn với các loại đạn mới. Hệ thống này có khả năng tích hợp vào mạng lưới chỉ huy và kiểm soát tự động, tăng cường hiệu quả tác chiến và giảm thời gian phản ứng. Đến năm 2026, Tornado-S dự kiến sẽ tiếp tục là xương sống của pháo binh Nga, với khả năng sử dụng các loại đạn thông minh hơn và tầm bắn xa hơn, duy trì sức mạnh hỏa lực truyền thống nhưng với độ chính xác được cải thiện đáng kể. Hệ thống rocket phóng loạt BM-30 Smerch. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/defensefeeds.com.

PHL-16/PCL-191 (Trung Quốc) Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào phát triển pháo phản lực và PHL-16 (còn gọi là PCL-191) là một trong những thành tựu nổi bật nhất. Hệ thống này được giới thiệu lần đầu vào năm 2019 và nhanh chóng thu hút sự chú ý vì khả năng đa nhiệm và tầm bắn ấn tượng. PHL-16 sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp 8x8, có thể mang hai cụm phóng, mỗi cụm chứa 5 rocket 300mm hoặc 4 rocket 370mm, hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật cỡ lớn. Điểm mạnh của PHL-16 là khả năng sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, từ rocket dẫn đường chính xác tầm trung (tầm bắn khoảng 70 - 130km) đến các tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn lên tới 300 - 400km. Năm 2026, Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục xuất khẩu và phát triển thêm các loại đạn mới cho PHL-16, củng cố vị thế của mình trên thị trường vũ khí toàn cầu. Tên lửa được phóng từ hệ thống PCL-191 MLRS. Ảnh: CCTV

K239 Chunmoo (Hàn Quốc) K239 Chunmoo (Thiên Vũ) là hệ thống pháo phản lực đa nòng do Hàn Quốc phát triển, được đưa vào biên chế từ năm 2015. Hệ thống này sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp 8x8, có thể mang hai cụm phóng, mỗi cụm có thể chứa 6 rocket 239mm hoặc 20 rocket 130mm hay 1 tên lửa đạn đạo chiến thuật cỡ lớn. Điểm đặc biệt của Chunmoo là khả năng tương thích với nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm rocket 239mm dẫn đường chính xác với tầm bắn khoảng 80km và các tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn lên tới 290km. Các loại đạn này đều được trang bị hệ thống dẫn đường GPS/quán tính, đảm bảo độ chính xác cao. Khả năng thay đổi cụm phóng nhanh chóng giúp Chunmoo linh hoạt trong việc lựa chọn loại đạn phù hợp với từng nhiệm vụ. Đến năm 2026, K239 Chunmoo dự kiến sẽ tiếp tục là một trong những hệ thống MLRS tiên tiến nhất khu vực châu Á. Với tiềm năng phát triển các loại đạn có tầm bắn xa hơn và khả năng tích hợp sâu hơn vào mạng lưới tác chiến của Hàn Quốc và các quốc gia nhập khẩu. Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo của Hàn Quốc. Ảnh: Defence24