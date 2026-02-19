Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/2 đã công bố những hình ảnh về lễ ra mắt hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600mm do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì.

"Hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600mm thế hệ mới là độc nhất vô nhị. Các tổ hợp này phù hợp cho các cuộc tấn công đặc biệt, cụ thể là các sứ mệnh chiến lược. Đây là loại vũ khí tuyệt vời, đủ sức răn đe các đối thủ", KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu.

Ảnh: Yonhap

Giới quan sát nhận định, dù nhà lãnh đạo Triều Tiên không nói một cách trực tiếp nhưng cụm từ "sứ mệnh chiến lược" thường được Bình Nhưỡng dùng để chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hệ thống pháo phản lực 600mm này được hé lộ lần đầu tiên vào tháng 12/2025, trong chuyến đi thị sát của ông Kim tới một nhà máy quốc phòng. Theo các chuyên gia quân sự, tổ hợp này có thể phóng tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31, có sức công phá tương đương 4.000-10.000 tấn thuốc nổ TNT.

Hồi đầu tháng 1, ông Kim cũng yêu cầu quân đội Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe hạt nhân nhằm đối phó "khủng hoảng địa chính trị và các sự kiện quốc tế phức tạp gần đây".

Ảnh: Yonhap