Tác chiến điện tử là gì? Tác chiến điện tử (Electronic Warfare - EW) là hình thức sử dụng sóng điện từ để kiểm soát, gây nhiễu hoặc phá hủy hệ thống điện tử của đối phương. Thay vì tấn công trực tiếp bằng hỏa lực, hệ thống này tác động vào radar, liên lạc và hệ thống dẫn đường - những “giác quan” của chiến trường hiện đại. Trong đó, gây nhiễu sóng radar là chức năng quan trọng nhất, cho phép làm sai lệch hoặc che giấu mục tiêu khỏi hệ thống phòng không. Các hệ thống hiện đại còn có thể tạo mục tiêu giả, khiến đối phương không thể phân biệt thật - giả. Bên cạnh đó, tác chiến điện tử ngày nay đã mở rộng sang tấn công mạng quân sự, nơi các hệ thống điều khiển, dữ liệu và liên lạc có thể bị xâm nhập hoặc làm gián đoạn. Điều này khiến đối phương mất khả năng phối hợp và phản ứng trên chiến trường.

EA-18G Growler (Mỹ) EA-18G Growler là máy bay tác chiến điện tử hiện đại nhất của Mỹ, được phát triển từ nền tảng F/A-18 Super Hornet. Hệ thống tác chiến điện tử EA-18G Growler được trang bị hệ thống gây nhiễu AN/ALQ-249 NGJ với công suất khoảng 120kW, có khả năng gây nhiễu đa tần hiệu quả đối với radar hiện đại. Máy bay kết hợp pod AN/ALQ-99 và hệ thống thu thập tín hiệu điện tử có thể phân tích radar trong phạm vi tới 450km. Ngoài tác chiến điện tử, Growler còn mang tên lửa AGM-88 HARM và AIM-120 để tự vệ. Máy bay này có thể làm mù radar phòng không, mở đường cho các máy bay tấn công tiến vào khu vực mục tiêu. Vai trò chiến trường EA-18G đóng vai trò “dọn đường”, vô hiệu hóa hệ thống phòng không trước khi lực lượng chính tiến công. Phòng thủ điện tử Không chỉ tấn công, Growler còn có khả năng bảo vệ chính mình và đồng minh thông qua gây nhiễu chủ động, đánh lừa tên lửa dẫn đường và thu thập tín hiệu tình báo điện tử. Radar AESA và hệ thống SIGINT giúp máy bay hoạt động hiệu quả mà vẫn giữ mức độ “ẩn mình” cao. Tương lai chiến tranh Trong tương lai, EA-18G sẽ tiếp tục được nâng cấp với các hệ thống gây nhiễu thế hệ mới (NGJ), hướng tới khả năng tác chiến đa phổ và kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), biến nó thành trung tâm điều phối tác chiến điện tử trên không. EA-18G Growler là máy bay tác chiến điện tử hiện đại nhất của Mỹ

EA-18G Growler (Nga) Krasukha-4 là hệ thống tác chiến điện tử mặt đất nổi bật của Nga. Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 được thiết kế để gây nhiễu radar trên máy bay, máy bay không người lái (UAV) và vệ tinh trinh sát. Hệ thống này có thể làm gián đoạn radar AWACS ở khoảng cách 300km. Vai trò chiến trường Đóng vai trò bảo vệ các đơn vị quân sự khỏi bị do thám và tấn công từ trên không. Phòng thủ điện tử Hệ thống này hoạt động như một “lá chắn vô hình”, bảo vệ các đơn vị quân sự trước các cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác, bằng cách làm gián đoạn tín hiệu định vị và radar. Tương lai chiến tranh Nga tiếp tục phát triển Krasukha theo hướng tăng tầm hoạt động và khả năng gây nhiễu đa tầng nhằm đối phó với các hệ thống radar tiên tiến của phương Tây.

Murmansk-BN (Nga) Murmansk-BN là hệ thống tác chiến điện tử tầm xa đặc biệt của Nga. Hệ thống tác chiến điện tử Chức năng chính của Murmansk-BN là gây nhiễu và vô hiệu hóa các kênh liên lạc vô tuyến tần số cao (HF) và siêu cao (UHF), qua đó đe dọa nghiêm trọng tới tín hiệu vệ tinh, hệ thống định vị GPS và hoạt động của UAV. Có thể gây nhiễu hệ thống liên lạc quân sự ở khoảng cách lên tới 5.000 - 8.000km, làm gián đoạn hệ thống chỉ huy và kiểm soát của đối phương trên diện rộng. Phòng thủ điện tử Bằng cách phá vỡ mạng lưới thông tin, hệ thống này khiến đối phương mất khả năng phối hợp, từ đó giảm hiệu quả chiến đấu tổng thể. Tương lai chiến tranh Murmansk-BN cho thấy xu hướng chuyển dịch sang “chiến tranh thông tin”, nơi kiểm soát liên lạc quan trọng không kém hỏa lực.