Binh sĩ Ukraine. Ảnh: RBC.ua

Theo RBC, quân đội Ukraine cho biết, R-330Zh Zhitel là một trạm tác chiến điện tử của Nga được thiết kế để chặn và triệt tiêu các kênh liên lạc của máy bay không người lái (UAV) và các máy bay khác ở khoảng cách lên đến 25km và các kênh điều khiển ở khoảng cách lên đến 50km.

Về cấu trúc, R-330Zh Zhitel bao gồm hai mô-đun: một sở chỉ huy di động trên khung gầm Ural và một mô-đun kéo với các dãy anten phát.

UAV tấn công các ăng ten của hệ thống tác chiến điện tử. Video: RBC.ua

Trung đoàn Hệ thống Không người lái 413 của Ukraine cho biết, các binh sĩ của họ đã tấn công các ăng ten của hệ thống trên, khiến nó bị vô hiệu hóa hoàn toàn và mất khả năng chiến đấu. Theo ước tính của trung đoàn, hệ thống R-330Zh Zhitel trị giá khoảng 10 triệu USD. Việc mất trạm tác chiến trên là một tổn thất lớn vì quá trình sản xuất thường diễn ra ít nhất vài tháng và cần có các thiết bị điện tử phức tạp.

Quân đội Ukraine nhận xét, việc phá hủy thiết bị quan trọng của Nga mở ra không gian cho nước này sử dụng UAV, bao gồm cả các cuộc tấn công vào những mục tiêu sâu trong lãnh thổ của đối phương.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin Ukraine đưa ra.