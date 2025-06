Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số thị trường ô tô tháng 5 giảm nhẹ 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, phân khúc xe sedan do các thành viên VAMA phân phối chỉ đạt 2.782 xe, giảm hơn 17% so với tháng 4.

1. Toyota Vios: 1.148 xe

Sau hai tháng nhường vị trí cho Hyundai Accent và Honda City, Toyota Vios đã có màn “lội ngược dòng” ấn tượng khi đạt doanh số 1.148 xe, tăng 48,5% so với tháng trước.

Đây cũng là tháng có doanh số cao nhất của Vios kể từ đầu năm 2025. Tính từ đầu năm đến nay, Toyota Vios đã bán tổng cộng 4.206 xe, dẫn đầu toàn phân khúc.

Để đạt được kết quả này, Toyota đã liên tục áp dụng các chương trình ưu đãi hấp dẫn, trong đó nổi bật là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tương đương 23–27 triệu đồng), giúp giá bán xe thực tế chỉ còn dao động trong khoảng 435 - 518 triệu đồng.

Hiện Toyota Vios được phân phối với 3 phiên bản (E MT, E CVT và G CVT), sử dụng động cơ 1.5L kết hợp hộp số sàn hoặc vô cấp CVT. Dù đang ở giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm, mẫu sedan hạng B này vẫn giữ được sức hút nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ tin cậy cao.

2. Hyundai Accent: 638 xe

Theo số liệu từ Hyundai Thành Công (TC Motor), Hyundai Accent đạt doanh số 638 xe trong tháng 5, tăng 12,3% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, mẫu xe này mới chỉ bán được 3.240 xe, xếp thứ ba trong phân khúc tính theo năm.

Mặc dù từng được kỳ vọng tiếp nối thành công của thế hệ trước, Accent phiên bản mới ra mắt từ tháng 5/2024 lại chưa thực sự thuyết phục người tiêu dùng.

Nguyên nhân đến từ thiết kế gây tranh cãi và mức giá 439 - 569 triệu đồng, không còn tạo ra lợi thế so với các đối thủ Nhật Bản như trước. Vì thế, kể từ đầu năm, Accent liên tục nhận được

3. Mazda2: 439 xe

Khép lại tháng 5/2025, Mazda2 bán được 439 xe, giảm nhẹ 7,6% so với tháng trước nhưng vị trí trên bảng xếp hạng lại được cải thiện khi đứng ở vị trí thứ 3 nhờ đối thủ Honda City bất ngờ sẩy chân. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, mẫu xe này của Mazda đã bán được 1.935 xe.

Mazda2 đang được bán có 3 phiên bản AT, Luxury và Premium cùng 2 biến thể sedan và hatchback. Xe trang bị động cơ 1.5 đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe sedan cỡ B này được nhập khẩu từ Thái Lan với giá bán dao động từ 488 - 544 triệu đồng.

4. Honda City: 308 xe

Từng giữ ngôi đầu vào tháng trước, Honda City bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 4 trong tháng 5 với chỉ 308 xe bán ra, giảm gần 68% so với tháng 4. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn giữ vững vị trí thứ 2 toàn phân khúc tính từ đầu năm với doanh số cộng dồn 3.266 xe.

Honda City được phân phối với 3 phiên bản (G, L và RS), trang bị động cơ 1.5L cùng hộp số CVT. Giá bán dao động từ 499 – 569 triệu đồng. Điểm nổi bật của mẫu xe này là gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn ADAS, hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản.

5. Mitsubishi Attrage: 156 xe

Hết tháng 5/2025, Mitsubishi Attrage tiếp tục trải qua tháng thứ 2 liên tiếp sụt giảm doanh số với chỉ 156 xe bán ra, giảm gần 18% so với tháng trước. Tính từ đầu năm, tổng doanh số Attrage đạt 727 xe – con số khá khiêm tốn trong phân khúc.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Attrage hiện có 3 phiên bản: MT, CVT và CVT Premium, với mức giá từ 380 - 490 triệu đồng – rẻ nhất trong phân khúc sedan hạng B. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng Việt do thiết kế và trang bị chưa thực sự nổi bật.

