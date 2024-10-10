Nguồn tin độc quyền từ The Athletic cho hay, Tottenham sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ tài chính hấp dẫn hơn so với MU, để thuyết phục Mateus Fernandes cập bến Bắc London.

Spurs đã đạt thỏa thuận với West Ham ở mức phí 85 triệu bảng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng.

Nếu thương vụ hoàn tất, Mateus Fernandes sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Tottenham, vượt xa kỷ lục cũ 65 triệu bảng mà CLB từng chi để chiêu mộ Dominic Solanke năm 2024.

Mateus Fernandes chuẩn bị kiểm tra y tế ở Tottenham - Ảnh: SunSport

Đây là dấu hiệu chứng tỏ Tottenham mạnh tay hơn đáng kể trên thị trường chuyển nhượng hè năm nay. Họ vẫn đang dành sự quan tâm lớn đến tiền vệ Sandro Tonali, được Newcastle định giá 100 triệu bảng.

Trước Fernandes, Spurs đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Jan Paul van Hecke từ Brighton với giá 52 triệu bảng. Ngoài ra, CLB cũng lần lượt đưa về Andy Robertson, Marcos Senesi và Martin Dubravka theo dạng miễn phí.

Ở chiều ngược lại, Tottenham dự kiến sẽ chia tay một số cầu thủ, trong đó có đội trưởng Cristian Romero. Trong khi tiền vệ trẻ Lucas Bergvall cũng đề đạt nguyện vọng ra đi.

Dù West Ham trải qua mùa giải không thành công, Mateus Fernandes vẫn là một trong những điểm sáng nơi tuyến giữa. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi được 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo.

Fernandes trở thành cầu thủ thứ 2 chuyển từ West Ham sang Tottenham trong hai mùa hè liên tiếp. Năm ngoái, Mohammed Kudus cũng rời sân London để gia nhập Spurs với mức phí 55 triệu bảng.

Về phía MU, nguồn tin nội bộ cho biết, Mateus Fernandes chưa bao giờ thể hiện rõ mong muốn gia nhập đội bóng nào trong suốt quá trình đàm phán.

Tottenham chỉ thực sự trở thành đối thủ cạnh tranh của "Quỷ đỏ" trong hai tuần gần đây, sau khi thông báo với đại diện Fernandes rằng họ sẵn sàng trả mức lương cao hơn.

MU nỗ lực hết sức để chiêu mộ Mateus Fernandes. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford giữ nguyên quan điểm chỉ ký hợp đồng với những cầu thủ có mức giá hợp lý và thực sự muốn cống hiến cho CLB.