Lãnh đạo MU từng kỳ vọng sẽ thu được khoản tiền đáng kể từ việc bán Ugarte cho các đội bóng ở Serie A, qua đó giúp CLB tăng ngân sách chiêu mộ thêm tiền vệ mới.

Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha cùng chấn thương nặng của chàng tiền vệ 25 tuổi khiến toàn bộ kế hoạch chuyển nhượng Quỷ đỏ bị đảo lộn.

Chấn thương của Ugarte khiến HLV Carrick lo lắng - Ảnh: SunSport

Trong trận đấu mang tính sống còn với La Roja, Ugarte va chạm với chính đồng đội ở tuyển Uruguay là Mathias Olivera, dẫn đến chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Ugarte gào thét đau đớn và được cáng đưa ra sân trong nước mắt. Đội bóng Nam Mỹ bị loại ngay từ vòng bảng, khép lại chiến dịch World Cup đáng quên.

Từ Old Trafford, lãnh đạo MU hồi hộp chờ kết quả chụp chiếu chi tiết tổn thương đầu gối mà Ugarte mới gặp phải.

Nếu tiền vệ người Uruguay bị đứt dây chằng chéo trước (ACL), khả năng anh được chuyển nhượng hè này gần như không còn.

Trước đó, MU rất muốn thanh lý Ugarte để giải phóng quỹ lương, cũng như tạo nguồn tài chính tăng cường tuyến giữa. CLB đã hoàn tất thương vụ Ederson từ Atalanta và đang theo đuổi Mateus Fernandes (West Ham).

Tuy nhiên, nếu Ugarte nghỉ thi đấu dài hạn, Quỷ đỏ sẽ phải giữ lại một cầu thủ hưởng lương cao, đồng thời không thể mang về khoản phí chuyển nhượng mong muốn.