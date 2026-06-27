Manuel Ugarte không giấu được những giọt nước mắt khi phải rời sân trên cáng, sau chấn thương hy hữu ở trận gặp Tây Ban Nha tại bảng H World Cup 2026.

Ngôi sao thuộc biên chế MU được HLV Marcelo Bielsa điền tên vào đội hình xuất phát, nhưng tai nạn xảy ra ngay trước khi hiệp một khép lại.

Manuel Ugarte dính chấn thương nghiêm trọng - Ảnh: FIFA

Trong tình huống cùng Rodrigo Bentancur và Mathias Olivera lao vào tranh chấp với tiền vệ Pedri, Ugarte vô tình va chạm mạnh với đồng đội.

Pha tiếp đất làm đinh giày Ugarte mắc xuống mặt cỏ, khiến anh gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối.

Tiền vệ 25 tuổi lập tức nằm sân trong đau đớn và cần đến sự chăm sóc từ đội ngũ y tế. Ugarte không thể tự đứng dậy nên phải rời sân trên cáng.

Hình ảnh Ugarte lấy áo che mặt và đưa tay lau nước mắt khi được đưa vào đường hầm khiến nhiều người không khỏi xót xa, làm dấy lên lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Trường hợp bị đứt dây chằng chéo trước, Ugarte sẽ phải xa sân cỏ ít nhất 8 tháng. Đây là tin không vui với Quỷ đỏ, bởi họ định rao bán cầu thủ người Uruguay trong kỳ chuyển nhượng hè này.