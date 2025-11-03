Toyota Camry được coi là một trong những mẫu xe Toyota đã qua sử dụng tốt nhất mà nhiều người có thể mua. Đơn giản, đây là mẫu xe sedan bán chạy nhất của Toyota tại nhiều thị trường, đi kèm độ tin cậy cao. Thế nhưng, không có chiếc xe nào thực sự hoàn hảo. Vậy những vấn đề thường gặp với Toyota Camry là gì?

Các lỗi phổ biến qua từng thế hệ

Theo đánh giá của nhiều chủ xe, Toyota Camry thế hệ thứ 8 (2018–2024) được đánh giá cao về độ ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng vẫn ghi nhận hiện tượng sang số trễ và hộp số phản ứng chậm ở một số xe. Một số người dùng còn than phiền về đĩa phanh cong và sơn dễ trầy.

Toyota Camry luôn được đánh giá cao về độ ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Toyota

Trong khi đó, Camry thế hệ thứ 7 (2012–2017) gặp nhiều phàn nàn hơn: tay lái bị lệch, bộ biến mô trục trặc và đặc biệt là tình trạng hao dầu vượt mức bình thường. Đến thế hệ mới nhất, ra mắt cuối 2024, Toyota đã cải thiện nhiều, nhưng vẫn có người dùng báo cáo xe bị hao dầu sớm, dù mới chạy vài trăm km.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến của chủ sở hữu đều xác nhận Camry vẫn là một chiếc xe đáng tin cậy và bền bỉ, miễn là được bảo dưỡng đúng định kỳ.

Những lỗi nổi bật cần chú ý

Theo CarComplaints - trang thông tin chuyên phản ánh các khiếu nại của khách hàng về ô tô tại Mỹ, hộp số là vấn đề lặp lại nhiều nhất trên Toyota Camry, đặc biệt ở thế hệ thứ 6 (2007–2011) với cảm giác giật, trễ hoặc ngập ngừng khi sang số.

Lỗi hộp số là vấn đề phổ biến nhất trên Toyota Camry, đặc biệt là đời 2007-2011. Ảnh: Edmunds

Mức tiêu thụ dầu quá mức dường như cũng là một vấn đề thường được chủ sở hữu Camry nêu ra qua nhiều thế hệ. Hiện tượng tiêu hao dầu cũng dai dẳng tới mức Toyota từng phải ban hành hai đợt thông báo tới các chủ xe vào năm 2011 và 2016 để khắc phục tình trạng này.

Bên cạnh đó, lỗi màn hình hiển thị kỹ thuật số từng khiến Toyota phải triệu hồi hơn 500.000 xe, bao gồm cả Camry, RAV4 và 4Runner. Một số đời cũ cũng bị hiện tượng đèn Check Engine sáng do cảm biến oxy hỏng.

Vì sao Camry vẫn giữ vững danh tiếng “xe bền nhất"?

Trái với xu hướng chạy theo công suất của nhiều hãng khác, Toyota kiên định với triết lý độ bền và ổn định là cốt lõi. Các động cơ 4 xi-lanh 2.0L và 2.5L của Camry được đánh giá là gần như “không thể phá hỏng”. Nhờ triết lý “Hệ thống sản xuất Toyota”, những động cơ này luôn được cải tiến từng chi tiết nhỏ để đảm bảo chất lượng lâu dài.

Ngoài ra, Camry sử dụng khung gầm liền khối, dẫn động cầu trước, một kết cấu đơn giản nhưng đã được chứng minh qua thời gian. Hệ thống điện tử và giải trí của xe bị đánh giá là hơi bảo thủ, thiếu sự hiện đại song chính sự “ít phức tạp” này lại giúp xe ít hỏng vặt.

Chi phí sử dụng Toyota Camry luôn nằm trong nhóm thấp nhất phân khúc. Ảnh: Ngô Minh

Toyota cũng là hãng xe dẫn đầu về công nghệ hybrid trong nhiều thập kỷ với Prius là nền tảng, từ đó giúp Camry Hybrid trở thành lựa chọn tiết kiệm và bền bỉ hơn nữa. Cộng thêm mạng lưới dịch vụ và phụ tùng sẵn có khắp nơi, chi phí sử dụng Camry luôn nằm trong nhóm thấp nhất phân khúc.

Theo xếp hạng của tổ chức đánh giá xe J.D. Power, Toyota Camry 2024 được bình chọn là mẫu xe sedan cỡ trung đáng tin cậy nhất, còn trên trang mua bán xe Cars, hơn 90% chủ xe cho biết họ hài lòng tuyệt đối khi sở hữu Camry.

Nhìn chung, Toyota Camry không phải hoàn hảo, nhưng những lỗi của nó hầu hết đều nhỏ, dễ xử lý và ít khi gây thiệt hại nghiêm trọng. Đó là lý do vì sao, dù đối thủ thay đổi liên tục, Camry vẫn giữ vị thế “chuẩn mực của sedan bền bỉ”, chiếc xe mà bạn có thể mua, lái hàng trăm nghìn km, và vẫn tự tin truyền lại cho thế hệ sau.

