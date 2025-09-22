Ngày 22/9, Mitsubishi Việt Nam chính thức giới thiệu bộ đôi Xpander và Xpander Cross 2025 với một số thay đổi về thiết kế, nội thất và trang bị an toàn. Điểm đáng chú ý, giá bán chỉ tăng 1 triệu đồng so với trước: Xpander AT Premium ở mức 659 triệu đồng, Xpander Cross là 699 triệu đồng.

Ngoại hình của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH

Những nâng cấp dành cho phiên bản 2025 của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross tập trung ở lưới tản nhiệt, cản trước sau, bộ ốp thể thao đồng bộ quanh thân xe, la-zăng và dải LED ban ngày thiết kế mới, đèn sương mù nâng cấp lên dạng LED.

Khoang lái Xpander 2025 trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch thừa hưởng từ người anh em Xforce và màn hình trung tâm nâng từ 9 inch lên 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây là những thay đổi đáng chú ý. Vô lăng 3 chấu được đồng nhất trên cả Xpander và Xpander Cross. Mitsubishi cũng thêm cao su giảm chấn ở vô lăng để cải thiện cảm giác cầm lái.

Không gian bên trong vẫn giữ lợi thế rộng rãi cho 7 chỗ ngồi. Tuy nhiên, chất liệu hoàn thiện chỉ dừng ở mức khá, khó so với các mẫu MPV cao cấp hơn. Ghế ngồi của Xpander sử dụng tông đen đơn giản, còn Xpander Cross nổi bật hơn với đỏ/đen.

Các nâng cấp mới trên Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH

Điểm cộng lớn trên phiên bản 2025 so với bản cũ là số lượng túi khí tăng từ 2 lên 6. Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC vốn chỉ có trên Xpander Cross nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên cả dòng Xpander 2025. Tuy nhiên, xe vẫn thiếu các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn hay cảnh báo điểm mù vốn đã xuất hiện ở một số đối thủ.

Về vận hành, phiên bản 2025 của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross tiếp tục dùng động cơ 1.5L MIVEC, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Điểm khiến nhiều người tiếc nuối là phiên bản hybrid vẫn chưa có mặt tại Việt Nam, trong khi tại Indonesia và Thái Lan, Mitsubishi đã ra mắt biến thể này.

Trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông, hiện chỉ Suzuki XL7 (giá 599 triệu đồng) có bản mild-hybrid, còn các đối thủ như Toyota Veloz (giá 638-660 triệu đồng), Honda BR-V (giá 661-705 triệu đồng), KIA Carens (giá 589-779 triệu đồng), Hyundai Stargazer (giá 489-599 triệu đồng) đều chưa có bản lai điện.

Hộp số 4 cấp bị xem là lạc hậu nếu so với CVT ở một số đối thủ, khả năng cách âm và vận hành ở tốc độ cao chưa nổi bật. Bù lại, Xpander được đánh giá cao ở độ ổn định, dễ điều khiển trong đô thị, tiêu hao nhiên liệu hợp lý và độ tin cậy đã được chứng minh.

Phiên bản mới của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross tại Việt Nam vẫn chưa có tùy chọn hệ truyền động hybrid. Ảnh: MMV

Chiến lược nâng cấp thêm trang bị nhưng giá gần như không tăng được coi là bước đi của Mitsubishi để giữ sức hút trong bối cảnh sức mua ô tô tại Việt Nam giảm sút và đang chịu cạnh tranh rất gay gắt từ các đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ giá rẻ.

Xe vẫn hướng đến nhóm khách hàng gia đình, ưu tiên sự rộng rãi, tiết kiệm và tin cậy. Dù chưa theo kịp xu hướng công nghệ an toàn hiện đại, bộ đôi này vẫn là lựa chọn an toàn nhờ những cải tiến thực tế và mức giá phù hợp.

Từ khi ra mắt tại Việt Nam từ tháng 8/2018 đến nay, đã có hơn 120.000 chiếc Xpander giao đến khách hàng, giúp mẫu xe này duy trì vị trí bán chạy nhất phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông suốt 6 năm liên tiếp. Riêng 8 tháng đầu năm 2025, Xpander bán 10.646 xe, đứng đầu phân khúc và xếp thứ hai toàn thị trường, dù doanh số tháng 8 chỉ đạt 906 xe.

