Trong kỷ nguyên ô tô hiện đại, hầu như hãng xe nào cũng cố gắng nhồi nhét thêm tính năng và chế độ lái để làm chiếc xe trông thú vị hơn. Toyota cũng không ngoại lệ dù hãng xe Nhật Bản này chủ yếu tập trung vào sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Corolla Altis được trang bị chế độ lái Sport nhưng không mấy chủ xe dùng đến tính năng này. Ảnh: Minh Lâm

Lấy mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis làm ví dụ. Ra mắt thị trường từ cuối năm 2014 (thế hệ thứ 11), Toyota Corolla Altis chuyển sang sử dụng hộp số vô cấp CVT thay vì tự động 4 cấp như thế hệ cũ. Đến năm 2020, mẫu sedan cỡ C này của Toyota được bổ sung thêm chế độ lái thể thao “Sport” và tiếp tục duy trì trên mẫu xe thế hệ hiện hành.

Theo hãng xe Nhật Bản, chế độ lái Sport hứa hẹn sẽ mang lại sự phấn khích khi cầm lái nhờ khả năng tăng tốc nhanh chóng. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại, hiệu suất động cơ không thay đổi với 143 mã lực (động cơ 2.0L) như chế độ lái Nomarl (lái bình thường). Mẫu xe vốn không có hệ thống treo thích ứng như xe sang hay dòng xe thể thao nên khi chuyển sang Sport, giảm xóc của xe không cứng hơn và vì vậy, những gì mà chủ xe nhận được chỉ là vòng tua máy ở mức cao hơn, nhiều tiếng động cơ hơn. Điều đó khiến người lái cảm giác có vẻ “thể thao” hơn nhưng sức mạnh thực sự của xe vẫn vậy.

So sánh với chế độ Sport trên đối thủ cùng phân khúc là Mazda3 trang bị hộp số tự động (AT) 6 cấp, trải nghiệm vận hành khác hẳn. Khi chế độ này được kích hoạt, hệ thống sẽ thực sự siết chặt vô lăng khiến cảm giác lái chắc hơn, phản ứng bướm ga nhanh nhạy hơn, quá trình chuyển số chậm hơn giúp người lái cảm nhận rõ sự khác biệt giữa chế độ Normal và Sport.

Với những mẫu xe hạng sang như BMW 3-Series sử dụng hộp số tự động 8 cấp, chế độ Sport không chỉ can thiệp vào động cơ, hộp số mà cả hệ thống treo để tối đa hóa trải nghiệm lái cho người dùng. Nhưng trong trường hợp của Toyota Corolla Altis, mọi thứ lại tỏ ra hoàn toàn lép vế trước những chiếc xe được trang bị hộp số tự động truyền thống hay một mẫu xe thể thao chính hiệu.

Xem video

Nguồn video: Clever Fix

Lý do nằm ở hộp số vô cấp CVT vốn được tối ưu cho sự mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu, chứ không phải cho sự phấn khích. Do hộp số CVT không có bánh răng như hộp số tự động truyền thống để giữ hay “gằn số”, nên chế độ lái “Sport” ở đây chỉ là phần mềm mô phỏng, cố gắng tạo ra quãng nghỉ để bắt chước cảm giác chuyển số trong xe thể thao. Nói cách khác, cảm giác "Sport" chỉ là giả lập. Trong khi đó, hệ thống treo và hệ thống lái vẫn giữ nguyên.

Điều trớ trêu là trải nghiệm lái thể thao chưa thấy đâu thì chế độ này lại khiến thứ làm nên danh tiếng của Toyota Corolla Altis là tiết kiệm nhiên liệu trở nên tệ hại hơn. Vòng tua máy cao hơn đồng nghĩa mức tiêu thụ nhiên liệu tăng lên. Nói cách khác, những gì mà người lái nhận được chỉ là sự ồn ào hơn và ít hiệu quả hơn.

Xét ở góc độ thị trường, dòng xe Toyota Corolla từ lâu được người mua lựa chọn vì sự bền bỉ, tiện dụng, giá cả phải chăng cũng như danh tiếng vững chắc của Toyota. Đó là lý do chính khiến mẫu xe này bán chạy trên toàn cầu, chứ không phải vì mang lại trải nghiệm lái thể thao.

Toyota Corolla Altis chưa bao giờ đem lại cảm giác lái phấn khích dù được bán dưới phiên bản Sport. Ảnh: TMV

Thế nhưng, đội ngũ thiết kế của Toyota có lẽ thêm nút này chỉ để “cho đủ bộ”, khi các đối thủ như Honda Civic hay Hyundai Elantra cũng đều có chế độ lái khác nhau. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ, trên Toyota Corolla Altis, tính năng này hầu như không mang lại giá trị thực tế nào.

Trong khi đó, những mẫu xe hiệu suất thực thụ của Toyota như GR Corolla, GR86, Supra hay GR Yaris lại cho thấy hãng hoàn toàn biết cách tạo ra cảm giác lái hứng khởi.

Thế nên, sự tồn tại của nút “Sport” trên mẫu Toyota Corolla CVT tiêu chuẩn chỉ càng làm lộ rõ sự đối lập: một bên là chiếc sedan gia đình bình thường, một bên là những cỗ máy được tạo ra bởi đội ngũ kỹ thuật viên xuất sắc của Gazoo Racing - nơi họ biết cách làm cho hệ thống lái trở nên sống động và động cơ tạo cảm giác phấn khích.

Muốn có được cảm giác lái phấn khích, người mua phải lựa chọn mẫu GR Corolla. Ảnh: Toyota

Cuối cùng, có thể nói nút Sport này là minh chứng điển hình cho “chế độ lái vô dụng nhất” từng có trên một mẫu Toyota. Nếu muốn trải nghiệm chất thể thao thực sự thay vì êm ái, ổn định và tiết kiệm xăng, lựa chọn chân thực nhất là hãy bỏ qua những mẫu sử dụng hộp số CVT như Corolla Altis mà hãy tìm đến dòng xe hiệu suất cao thực thụ như mẫu Toyota có gắn logo GR.

(Theo Toyota, Gazoo Racing)

