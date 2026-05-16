Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường xe đô thị hạng A trong tháng 4/2026 tiếp tục lao dốc không phanh, thậm chí rơi vào tình trạng "báo động đỏ".

Nguyên nhân đến từ việc Toyota Wigo tiếp tục không ghi nhận doanh số, khiến cả phân khúc chỉ còn duy nhất Hyundai Grand i10 xuất hiện trên bảng thống kê.

Cụ thể, trong tháng 4/2026, Hyundai Grand i10 chỉ bán ra 174 xe, giảm mạnh 31,7% so với tháng trước (255 xe). Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh số Grand i10 đạt 966 xe, con số từng chỉ tương đương một tháng bán hàng cao điểm của vài năm trước.

Dù vẫn dẫn đầu phân khúc, nhưng việc "độc diễn" của Grand i10 phản ánh rõ thực trạng xe hạng A đang mất dần chỗ đứng tại Việt Nam.

Phân khúc xe đô thị hạng A chỉ còn duy nhất Hyundai Grand i10 công bố doanh số bán hàng. Ảnh: HTV

Đáng chú ý, Toyota Wigo đã có hai tháng liên tiếp không công bố doanh số. Trước đó, Toyota Việt Nam lý giải nguyên nhân tháng 3/2026 là do vướng thủ tục thông quan.

Tuy nhiên, việc tháng 4 tiếp tục "trắng doanh số" khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi lớn về khả năng Wigo bị âm thầm rút lui để nhường nguồn lực cho các dòng xe ăn khách hơn như Toyota Raize hay Yaris Cross.

Toyota Wigo đã có 2 tháng liên tiếp trắng doanh số trong năm 2026. Ảnh: TMV

Bi đát hơn cả là số phận của KIA Morning. Từng là "xe quốc dân" tại Việt Nam, Morning sau nhiều tháng liên tục nằm trong danh sách xe bán chậm nhất thị trường với doanh số chỉ ở mức đơn vị, đã chính thức bị hãng chuyển vào danh mục "xe khác". Việc không còn công bố số liệu riêng lẻ được xem là động thái ngầm thừa nhậnrằng mẫu xe này đã hết khả năng cạnh tranh.

Các chuyên gia nhận định, phân khúc xe hạng A đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" do ba nguyên nhân chính. Đầu tiên, xe điện mini giá rẻ dưới 300 triệu đồng đang nổi lên như lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các khách hàng mua xe lần đầu để di chuyển trong phố nhờ chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với xe hạng A truyền thống.

Thứ hai, cuộc cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc sedan cỡ B khiến giá xe ngày càng giảm, cùng với đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều các mẫu xe SUV cỡ A, nhờ đó người dùng sẵn sàng chi thêm một khoản tiền nhỏ để sở hữu một chiếc xe có không gian rộng rãi hơn, gầm cao hơn và nhiều trang bị an toàn hơn.

Cuối cùng, khách hàng Việt không còn ưu tiên những mẫu xe "chỉ để che mưa che nắng". Các yêu cầu về tiện nghi, công nghệ và tính cá nhân hóa đã khiến các dòng xe đô thị hạng A giá rẻ trở nên đơn điệu và lạc hậu.

Nếu không có đột phá về sản phẩm hoặc giá bán, xe hạng A chạy xăng nhiều khả năng sẽ bị khai tử trong tương lai gần, nhường sân cho kỷ nguyên xe điện hóa đang đến rất nhanh.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!