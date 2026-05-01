Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội ngày 25/5, với 12 VĐV gồm : Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đoàn Thị Xuân. Hai VĐV tập trung muộn là Đặng Thị Kim Thanh và Lý Thị Luyến.

Nhằm khích lệ và động viên tinh thần thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt , LĐBC Việt Nam (VFV) tổ chức chương trình gặp gỡ “Hành trình Bóng chuyền Việt Nam 2026”.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hội quân tại Hà Nội.

VFV ghi nhận bước tiến nổi bật của bóng chuyền Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của đội tuyển nữ trên đấu trường khu vực và châu lục.

Trong năm 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chuỗi chiến dịch quốc tế quan trọng, gồm: AVC Women’s Volleyball Cup 2026 (tại Philippines). Giải đấu này quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu châu Á (ngoài nhóm dự VNL). Thanh Thuý và các đồng đội hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch lần thứ tư liên tiếp.

Thanh Thuý là tay đập chủ lực.

Tiếp đến là SEA V-League 2026 (chặng 1 tại Việt Nam từ 31/7 đến 2/8, chặng 2 tại Thái Lan từ 7/8 đến 9/8). Đây là giải đấu mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng có chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan ở mùa giải 2025, lên ngôi vô địch (chặng 2).

Ngoài ra còn có VTV Cup, diễn ra từ ngày 8/8 đến 15/8, trước khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch châu Á (Trung Quốc), từ 21- 30/8.

Nhiệm vụ trọng tâm của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2026 là Asiad diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. VFV giao chỉ tiêu cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là lọt vào bán kết (top 4) - thành tích đạt được ở kỳ Asiad trước.