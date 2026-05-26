"5 năm là một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ trong quãng thời gian làm việc. Cảm ơn các học trò, các cộng sự luôn giúp đỡ tôi. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc đội bóng Hải Phòng thành công và bền vững", HLV Chu Đình Nghiêm viết trên trang cá nhân.

Đây là lần đầu tiên HLV Chu Đình Nghiêm chính thức lên tiếng về việc chia tay CLB Hải Phòng sau 5 năm gắn bó. Chiến lược gia quê Thanh Hóa "đầu quân" cho CLB Ninh Bình, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp cầm quân, với hợp đồng có thời hạn 3 năm.

HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt đội bóng mới Ninh Bình. Ảnh: CLB Ninh Bình

Đại diện CLB Ninh Bình cho biết, HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt đội bóng và bắt đầu công việc từ ngày 26/5. Nhiệm vụ trước mắt của HLV sinh năm 1972 là giúp Ninh Bình thi đấu tốt 2 trận còn lại của V-League 2025/26, cán đích trong top 3.

Tuy nhiên, việc Ninh Bình kết duyên với HLV Chu Đình Nghiêm là hướng tới những tham vọng lớn cùng kế hoạch dài hơi, trong đó chú trọng xây dựng lối chơi có bản sắc, cạnh tranh ngôi vô địch V-League, Cúp Quốc gia cũng như "tấn công" đấu trường khu vực, châu lục.

Ở một diễn biến khác, trong khi HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt CLB Ninh Bình thì HLV Vũ Tiến Thành rời đội bóng cố đô Hoa Lư để trở lại với HAGL. Trong 2 vòng đấu cuối, nhiệm vụ của ông Thành là giúp đội bóng phố Núi trụ hạng thành công.