Tâm điểm của lượt trận cuối cùng lượt đi là cuộc đọ sức giữa TP.HCM và Hà Nội. TP.HCM có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 3 từ quả đá phạt đền thành công của Nguyễn Thị Thùy Linh. Sang hiệp 2, dù Hà Nội chơi rất cố gắng nhưng không thể có bàn gỡ hòa, đành chấp nhận thua 0-1.

U19 TP.HCM vô địch lượt đi. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T có chiến thắng dễ dàng trước Than KSVN. Ngay trong hiệp 1, đội bóng quê chè ghi tới 4 bàn thắng. Bước sang hiệp 2, Than KSVN rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 nhờ pha lập công của Phạm Thu Trang. Đến phút 68, Nguyễn Thu Trang ấn định chiến thắng 5-1 cho Thái Nguyên T&T.

Với kết quả này, TP.HCM dẫn đầu bảng xếp hạng và vô địch lượt đi với 8 điểm cùng hiệu số +7. Thái Nguyên T&T xếp thứ hai với cùng 8 điểm và hiệu số +5, Phong Phú Hà Nam xếp thứ 3 với 8 điểm và hiệu số +2.