Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Tái lập chiến tích Thường Châu Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, thuộc khuôn khổ vòng bán kết VCK U23 châu Á 2026, hôm nay ngày 20/1.

Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Thời gian: 22h30 ngày 20/01/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City

Giải đấu: VCK U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV5, VTV Cần Thơ

U23 Việt Nam bước vào trận bán kết U23 châu Á với tinh thần hưng phấn cao độ sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 UAE ở tứ kết.

Đây là cột mốc đặc biệt với thầy trò HLV Kim Sang Sik, bởi sau 8 năm kể từ kỳ tích Thường Châu 2018, bóng đá trẻ Việt Nam mới lại góp mặt trong top 4 châu lục. Sự tự tin và quyết tâm đang lan tỏa trong toàn đội, khi mục tiêu không còn dừng ở bán kết mà là tấm vé vào chung kết.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc cũng tạo nên bất ngờ khi vượt qua U23 Uzbekistan. Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian, đội bóng trẻ Trung Quốc cho thấy sự lỳ lợm đáng nể nơi hàng phòng ngự, với thủ môn Li Hao trở thành điểm tựa vững chắc.

Màn trình diễn xuất sắc trong loạt luân lưu giúp họ giành quyền đi tiếp, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho U23 Việt Nam.

Cuộc đối đầu sắp tới vì thế hứa hẹn căng thẳng, khi cả hai đội đều mang theo khát vọng khẳng định mình trên sân khấu châu lục.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát.

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Umidjan Yusup, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Peng Xiao, Li Zhenquan, Behram Abduweli, Wang Yudong, Yang Xi.

