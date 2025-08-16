Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 U21 Việt Nam 25 25 25 U21 Dominica 19 17 17

Hành trình của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam ở giải vô địch U21 thế giới, diễn ra tại Surabaya (Indonesia), chính thức khép lại bằng chiến thắng 3-0 trước U21 Dominica, trong trận phân hạng 19-20.

U21 Việt Nam gây ấn tượng lớn tại giải. Tuy nhiên, sau đó đội quân của HLV Nguyễn Trọng Linh chịu án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) mà chưa có lời giải thích cụ thể.

U21 Việt Nam ngẩng cao đầu chia tay giải U21 thế giới. Ảnh: Volleyball World

Không chỉ vậy, FIVB tiếp tục có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp liên quan đến Đặng Thị Hồng.

Bất chấp điều đó, U21 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen, học hỏi được nhiều kinh nghiệm và rời giải U21 thế giới trong thế ngẩng cao đầu.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Dominica: