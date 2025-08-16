|
Đội bóng
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
U21 Việt Nam
|25
|25
|25
|
U21 Dominica
|19
|17
|17
Hành trình của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam ở giải vô địch U21 thế giới, diễn ra tại Surabaya (Indonesia), chính thức khép lại bằng chiến thắng 3-0 trước U21 Dominica, trong trận phân hạng 19-20.
U21 Việt Nam gây ấn tượng lớn tại giải. Tuy nhiên, sau đó đội quân của HLV Nguyễn Trọng Linh chịu án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) mà chưa có lời giải thích cụ thể.
Không chỉ vậy, FIVB tiếp tục có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp liên quan đến Đặng Thị Hồng.
Bất chấp điều đó, U21 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen, học hỏi được nhiều kinh nghiệm và rời giải U21 thế giới trong thế ngẩng cao đầu.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Dominica:
25-17
Kết thúc! Sau khi Lê Thùy Linh mang về điểm match point, Khánh Huyền thực hiện pha phát bóng ghi điểm trực tiếp khép lại trận đấu áp đảo cho U21 Việt Nam.
22-17
Điểm 22 cho U21 Việt Nam và khoảng cách lúc này là 5 điểm.
17-12
U21 Việt Nam liên tiếp ghi điểm, nới rộng cách biệt lên 5 điểm.
11-8
U21 Việt Nam bắt đầu tăng tốc và nới rộng khoảng cách, với 3 điểm liên tiếp. U21 Dominica hội ý.
8-8
Hai đội đang thi đấu rất cân bằng, giành nhau từng điểm. U23 Dominica không muốn để thua trắng.
5-5
Một pha bóng gay cấn kéo dài, U21 Dominica liên tục phòng ngự thành công - một phần vì U21 Việt Nam đập không đủ tốt - và kết thúc với điểm 5-5.
SET 3
Set 3 bắt đầu. U21 Việt Nam phát bóng và ghi điểm đầu tiên.
25-17
Set 2 kết thúc! Không có thêm cơ hội nào cho U21 Dominica. U21 Việt Nam khép lại set 2 với chêch lệch 8 điểm.
24-17
Quỳnh Hương ghi thêm điểm khác, U21 Việt Nam chạm ngưỡng chiến thắng.
21-17
U21 Dominica nỗ lực với 3 điểm liên tiếp, không để U21 Việt Nam tạo chênh lệch quá lớn.
20-14
U21 Việt Nam chạm mốc điểm 20, tiến gần đến chiến thắng set 2. U21 Dominica hội ý.
17-13
U21 Việt Nam hội ý. Đội quân của HLV Nguyễn Trọng Linh dẫn 4 điểm, nhưng những phút vừa qua thi đấu không ổn định.
17-11
Phương Quỳnh đập chính xác trong tình huống U21 Việt Nam dàn xếp như lập trình.
15-9
U21 Việt Nam liên tiếp để mất điểm. Sau đó, U21 Dominica phát bóng vào lưới.
12-5
U21 Việt Nam ghi chuỗi 4 điểm khác. U21 Dominica phải xin hội ý.
8-5
U21 Việt Nam ghi 4 điểm liên tiếp để bắt đầu bứt phá. Tuy nhiên, chuỗi ghi điểm kết thúc với cú phát bóng không qua lưới.
4-3
Quỳnh Hương đập thành công về cuối sân, kết thúc pha bóng giằng co hấp dẫn giữa hai đội.
SET 2
Set thi đấu thứ 2 bắt đầu. U21 Dominica phát bóng.
25-19
Set 1 kết thúc! U21 Việt Nam khởi đầu chậm nhưng kết thúc set đầu tiên với điểm số chênh lệch trước U24 Dominica.
22-14
U21 Việt Nam tiến gần đến chiến thắng set đầu tiên khi ghi điểm 22, khoảng cách 8 điểm.
20-13
U21 Dominica cải thiện được trong các pha đánh bóng, nhưng U21 Việt Nam vẫn chủ động hơn và có điểm 20.
15-8
Cú đập từ phía sau của U21 Việt Nam không thành công, đứt mạch ghi 11 điểm.
15-7
Tiếp tục hội ý. U21 Việt Nam hoàn toàn áp đảo với điểm thứ 11 liên tiếp.
14-7
Sau khi hội ý, Dominica vẫn không cải thiện. U21 Việt Nam có thêm điểm thứ 9 liên tiếp.
10-7
Chuỗi ghi 6 điểm liên tiếp của các cầu thủ U21 Việt Nam. U21 Dominica phải hội ý.
8-7
U21 Việt Nam dẫn 8-7 với 4 điểm liên tiếp – 2 trong đó đến từ phát bóng ăn điểm trực tiếp.
4-7
Phạm Quỳnh Hương đập bóng về phía sau ghi điểm thứ 4 cho U21 Việt Nam. Tuy nhiên, pha đập tiếp theo của Hương đi ra ngoài.
2-4
Dominica nhập cuộc tốt, trong đó có 3 điểm liên tiếp, với dấu ấn từ vị trí số 3.
SET 1
Trận đấu bắt đầu. U21 Việt Nam phát bóng.