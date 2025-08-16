Đội nữ U21 Việt Nam chia tay giải bóng chuyền U21 thế giới 2025 bằng chiến thắng áp đảo trước U21 Cộng hòa Dominica, chiều 16/8.
Ảnh: Volleyball World
U21 bóng chuyền nữ Việt Nam làm tất cả trong trận tranh hạng 19-20 gặp Cộng hòa Dominica, quyết tâm giành chiến thắng để có lời chia tay đẹp với giải vô địch thế giới 2025.
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) làm việc với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như đội U21 trước giải vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan.