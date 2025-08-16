u21 bong chuyen viet nam 6.jpg
Ở trận đấu "chốt sổ" tại giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025, U21 Việt Nam gặp Cộng hòa Dominica.
u21 bong chuyen viet nam 7.jpg
Dù gặp đối thủ có thể hình tốt nhưng các cô gái Việt Nam thi đấu rất tự tin.
u21 bong chuyen viet nam 13.jpg
Không chỉ hiệu quả trong các phương án tấn công, U21 Việt Nam còn có hàng chắn hiệu quả.
u21 bong chuyen viet nam 11.jpg
Phương Quỳnh và các đồng đội chơi lấn lướt đối thủ, giành chiến thắng chung cuộc 3-0.
u21 bong chuyen viet nam 12.jpg
Các cô gái Việt Nam chiến đấu hết mình trong mỗi trận đấu.
u21 bong chuyen viet nam 5.jpg
Chủ công Quỳnh Hương có trận thứ 2 liên tiếp ghi nhiều điểm nhất ở U21 Việt Nam.
u21 bong chuyen viet nam 4.jpg
Tay đập sinh năm 2008 ghi được 13 điểm. Đứng sau là Lê Thùy Linh (12), Ánh Thảo (6)...
u21 bong chuyen viet nam 9.jpg
Gặp các đối thủ mạnh, U21 Việt Nam học hỏi được rất nhiều.
u21 bong chuyen viet nam 8.jpg
Đây cũng là giải đấu giúp các VĐV trẻ rèn luyện bản lĩnh.
u21 bong chuyen viet nam 10.jpg
 U21 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải thế giới ở vị trí thứ 19/24 chung cuộc. 
u21 bong chuyen viet nam 3.jpg
Những hình ảnh đẹp khép lại giải đấu có nhiều cảm xúc với U21 Việt Nam.

Ảnh: Volleyball World