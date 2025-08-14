Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an phát động, diễn ra từ ngày 25/7 đến 16/8/2025, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công - Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Theo đó, từ 22h ngày 14/8 đến 12h trưa 16/8, tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Phòng CSGT thông báo lộ trình thay thế là:

+ Đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Pasteur - Alexandre De Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

+ Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur: Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur.

Để phục vụ công tác tổng duyệt: Từ 4h30 đến khi kết thúc chương trình (dự kiến 7h30) ngày 15/8: Tạm ngưng phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và đường Pasteur (đoạn từ Nguyễn Du đến Alexandre De Rhodes).

Để phục vụ chương trình chính thức: Từ 4h30 đến khi kết thúc chương trình (dự kiến 7h30) ngày 16/8/2025: Tạm ngưng phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa); đường Pasteur (đoạn từ Nguyễn Du đến Alexandre De Rhodes) và đường Alexandre De Rhodes.

Phòng CSGT thông báo lộ trình lưu thông thay thế:

+ Đường Lê Duẩn hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

+ Đường Lê Duẩn hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch.

+ Đường Pasteur hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Alexandre De Rhodes: Pasteur – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Lê Duẩn - Alexandre De Rhodes.

+ Tránh đường Alexandre De Rhodes: Di chuyển thay thế bằng đường Phạm Ngọc Thạch.

Phòng CSGT cũng thông báo về lộ trình chương trình đi bộ: Lê Duẩn – rẽ phải Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Tôn Đức Thắng – rẽ phải Nguyễn Huệ - rẽ trái Lê Lợi – rẽ phải Pasteur – về đích trên đường Lê Duẩn.

Phòng CSGT thông báo rõ, hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ; các phương tiện chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp bằng các tuyến đường xung quanh, hạn chế lưu thông vào các lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, hạn chế đi vào khu vực tổ chức sự kiện. Khi lưu thông qua các tuyến đường này, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông.

Căn cứ tình hình thực tế, CSGT TPHCM sẽ điều chỉnh phương án phân luồng để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.